Queda do bitcoin é "boa oportunidade de compra", diz André Portilho, do BTG

O bitcoin opera nesta quinta-feira, 11, com leve alta, acumulando valorização de 0,6% nas última 24 horas e cotado a US$ 57.854, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. O mercado de criptomoedas ganhou um alívio após fortes quedas nos últimos dias, geradas por uma intensa pressão vendedora na maior cripto do mundo.

Durante o "Morning Call Crypto" desta quinta-feira, André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual, comentou que os movimentos de possíveis e efetivas vendas da criptomoeda por atores relevantes - neste caso o governo da Alemanha e os ex-clientes da corretora Mt. Gox - "não estavam precificados", e que por isso "o mercado sofreu bastante".

"Apesar de ter um volume muito grande no mercado de cripto hoje, uma venda nova, marginal, relativamente grande, precisa ser absorvida de alguma forma, com o mercado achando um novo preço de equilíbrio", explica o executivo. E foi exatamente esse movimento que resultou na queda do bitcoin.

Portilho afirma que, diferentemente do caso do governo alemão, nem todos os clientes da Mt. Gox deverão vender as unidades da criptomoeda que possuem, mas "certamente alguma coisa será sim vendida", o que indica uma continuidade dessa pressão de venda, mesmo que menor.

"É um dos motivos dessa performance ruim do bitcoin e cripto em relação aos mercados de tecnologia, que têm subido. O mercado está absorvendo e essas vendas têm limites, os fluxos de entrada via ETFs são mais perenes e consistentes. O que tende a acontecer é que o mercado sente a pressão vendedora, acha o preço de equilíbrio e, com um fluxo perene, se recupera", diz Portilho.

Nesse sentido, o executivo do BTG Pactual acredita que o momento atual representa uma "grande oportunidade de compra boa nesses ativos, mas ainda são expectativas e perspectivas nossas". Será preciso, também, monitorar o futuro dos possíveis cortes de juros dos Estados Unidos.

O mercado voltou a antecipar mais cortes neste ano, o que tende a favorecer ativos como o bitcoin, mas Portilho explica que "o mercado sempre antecipa as notícias e os eventos que está esperando. Ele tem as expectativas e coloca no preço à medida que a informação vai sendo difundida. Essa questão dos cortes de juros, em 2023 já se antecipavam muito mais cortes do que teremos esse ano".

"A economia [dos EUA] não está mega aquecida, mas continua com uma atividade, e tem uma briga de precificação do mercado de cortes e os dados de atividade ainda bons, com a inflação caindo mas mantendo uma inércia, e o Fed jogando os cortes pra frente. O mercado voltou a antecipar cortes, vamos ver se isso vai acontecer. Já está sendo precificado pelo mercado, mas ainda depende dos dados. Temos que esperar", defende.

ETFs de ether

Questionado sobre o lançamento dos primeiros ETFs de ether nos Estados Unidos - previsto para ocorrer ainda neste mês -, Portilho disse que esses fundos "claramente não vão ter a mesma demanda que os ETFs de bitcoin tiveram".

"O ether não tem a marca, a placa do bitcoin, não é uma tese tão fácil de explicar quanto a do bitcoin, de ser uma reserva de valor, um ouro digital. Então claramente não vai ter a mesma demanda. A demanda reprimida que vimos em janeiro com os ETFs de bitcoin não existe na mesma intensidade", diz.

Mesmo assim, o executivo do BTG Pactual avalia que o mercado pode ter uma "surpresa positiva" que beneficiaria o preço da criptomoeda da Ethereum: "As pessoas estão com expectativas bem baixa para os fluxos nos ETFs, até pela demora, e quando entra com uma expectativa baixa, o mercado sempre joga as expectativas no preço, então querendo ou não pode ter uma chance de ter uma surpresa positiva dado as expectativas".