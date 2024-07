Análise: criptoativos enfrentam cenário desafiador e fortes quedas do bitcoin e ether

No último mês, o cenário tem sido desafiador para os criptoativos, com notícias sobre o início do processo de reembolso de parte da dívida da Mt. Gox e diminuição de reservas de criptoativos de países europeus, como a Alemanha. Em junho, o índice S&P 500 (SPX) registrou um aumento robusto de 4,66%, enquanto o índice do dólar (DXY) teve um ganho modesto de 0,1%.

O bitcoin acumula uma alta de 36,65% no ano, mas sofreu uma queda de 16,98% no último mês. O ether segue uma performance semelhante, com um aumento de 36,7% no acumulado do ano, mas uma queda de 15,9% no mês passado.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether.

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no curto e médio prazo, com topos e fundos ascendentes. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, e os indicadores podem atuar como suportes relevantes. O preço chegou perto do nosso objetivo em 5.600 e o Índice de Força Relativa está em patamar de sobrecompra. É sempre difícil apostar contra o fluxo do S&P500, mas temos alguns sinais de alerta no lado técnico.

Análise Técnica – DXY

O dólar fechou a última semana com 0,92% de queda. A tendência de curto e médio prazo é de alta, mas perdeu força. No gráfico diário do DXY, o preço formou um topo mais baixo que o anterior e tivemos o rompimento da uma linha de tendência de alta que guiava o movimento desde dez-23, indicando o aumento da pressão vendedora. Os próximos suportes são a média móvel de 200 dias em 104,48 e fundo de junho de 2024, em 104.

Insight: A tendência de alta do DXY perdeu força com a falha de rompimento do topo anterior. No curto prazo, temos uma tentativa de reversão para queda, com próximo objetivo na média móvel de 200 dias. As médias móveis de 21 e 50 dias devem ter um cruzamento de baixa nas próximas semanas.

Análise Técnica – bitcoin

O bitcoin teve um aumento da pressão vendedora nas últimas semanas e rompeu o último fundo em US$60 mil. A tendência de médio prazo é de alta, mas temos uma tentativa de reversão para queda no curto prazo. O gráfico diário do bitcoin mostra teste da média móvel de 200 dias.

Os próximos suportes são as projeções da lateralidade anterior em US$ 54 mil (61,8%) e US$ 50.020 (100%). A próxima resistência é a base anterior em US$ 60 mil.

Análise Técnica – Ethereum

O gráfico do ether possui lateralidade no curto prazo e encontrou suporte no fundo anterior em US$ 2.900. O preço está próximo da média móvel de 200 dias e podemos ter aumento da briga entre comprador e vendedor nesse nível de preço.

O ether também teve aumento da pressão vendedora, mas observamos defesa da ponta compradora. O rompimento da mínima do último mês pode levar aos suportes em US$ 2.410 e US$ 2.235.