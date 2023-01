Quase 1 milhão de pagamentos foram feitos com criptomoedas em 2022; entenda

O interesse por pagamentos em criptomoedas parece ter aumentado entre investidores no último ano. Apenas uma empresa do setor registrou um aumento de 60% no processamento de pagamentos, totalizando quase 1 milhão em 2022.

Os números de pagamentos com criptomoedas no ecommerce surpreende em meio a um mau momento no mercado, conhecido como “inverno cripto”, que tomou conta de praticamente todo o ano de 2022. Inflação, guerras e falências impactaram negativamente a cotação das principais criptomoedas, que chegaram a despencar mais de 65%, como foi o caso do bitcoin.

Apesar disso, os pagamentos com criptomoedas registraram aumento significativo na CoinGate, uma das plataformas especializadas no processamento de transações do gênero. A empresa anunciou ter processado o total de 927.294 pagamentos com diversas criptomoedas ao longo do último ano. O número é 63% maior que 2021, segundo o relatório.

O fato de um pagamento com criptomoeda ser processado pela empresa a cada 34 segundos levanta a questão do porquê investidores estariam optando pelas criptos na hora de realizar pagamentos. A CoinGate especula que a privacidade e inovação podem ser alguns dos motivos, ou os investidores podem apenas não estar se importando com a cotação em queda e optam pelos pagamentos para vender suas posições sem ter de pagar taxas ou impostos.

O bitcoin foi a criptomoeda preferida para realizar pagamentos, sendo responsável por 48% deles. No entanto, outras moedas ganharam destaque, como a stablecoin – ou criptomoeda estável – USDT, que acompanha o preço do dólar e ficou com 14,8%. Em seguida estão ether, com 10,9%, litecoin, 9,6%, TRON, 5,8%, BNB, 3,5% e cardano, com 1,1%.

Enquanto BNB e cardano fazem sua estreia no ranking, a stablecoin USDT surpreende ao apresentar um aumento de 12,5% no número de transações de 2021 para 2022, sinalizando que as criptomoedas de valor estável lastreadas em dólar estão se tornando cada vez mais uma opção para os usuários.

Razões

De acordo com o CEO do provedor de serviços de infraestrutura de TI Cherry Servers, Vaidas Rutkauskas, aceitar pagamentos em cripto foi uma das decisões de negócios mais bem-sucedidas em muito tempo.

“Integramos pagamentos criptográficos com base nas necessidades de nossos clientes – a maioria deles prefere pagar com cripto”, explicou Vaidas, acrescentando que “os clientes ficaram satisfeitos com a inovação e estamos entusiasmados com a oportunidade de oferecer nossos serviços a uma gama ainda maior de clientes. Atualmente, os pagamentos com criptomoedas ocupam grande parte de nossa cesta e um crescimento consistente é observado.”

Donatas Strazdas, um analista financeiro que representa um provedor de VPN Surfshark, também compartilhou seu ponto de vista sobre a necessidade de pagamentos cripto: “Alguns de nossos clientes cuidam de sua privacidade na Internet quase religiosamente, portanto, pagam com uma moeda descentralizada e completamente anônima. é uma das poucas formas aceitáveis de pagar pelos serviços. Para permitir que esses usuários usem nosso produto, decidimos introduzir pagamentos em criptomoeda.”

