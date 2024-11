Bilionário de cripto Justin Sun investe R$ 170 milhões em projeto apoiado por Trump

O bilionário de cripto Justin Sun realizou nesta semana um investimento de US$ 30 milhões (R$ 174 milhões, na cotação atual) no projeto World Liberty Financial. A iniciativa, que usa a tecnologia blockchain com foco em inclusão financeira, é apoiada pelo presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump e lançou uma criptomoeda própria em outubro deste ano.

Sun é conhecido por ser o criador do blockchain Tron e por ser um dos donos da corretora HTX, antiga Huobi. De acordo com o próprio bilionário, o investimento no projeto ocorreu por meio da aquisição de unidades da WLFI, a criptomoeda própria lançada pela iniciativa.

Com o investimento, Sun é agora o maior investidor do World Liberty Financial e é o maior detentor individual do ativo. Ele justificou seu investimento afirmando que "os Estados Unidos estão se tornando um hub de blockchain, e o bitcoin deve isso a Donald Trump".

Após o investimento, o World Liberty Financial anunciou que Sun vai assumir um cargo de conselheiro no projeto. "As ideias e experiência de Justin Sun serão essenciais para nós continuarmos a crescer e inovar", declarou o projeto em uma publicação no X, antigo Twitter.

Mesmo com o investimento de Sun, o lançamento da WLFI no mercado ficou abaixo do esperado. A expectativa dos criadores era arrecadar até US$ 300 milhões com a operação, mas o projeto ainda não superou a casa dos US$ 100 milhões, mesmo com o apoio do próximo presidente dos Estados Unidos.

O World Liberty Financial é comandando pelos empresários Steve e Zach Witkoff e Folkman e Chase Herro. Entretanto, ele ficou mais famoso por contar com os três filhos de Donald Trump como "embaixadores". Já Trump foi nomeado o "Defensor-Chefe de Cripto" no projeto.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.

Outra meta do World Liberty Financial é tokenizar ativos do mundo real, como hotéis e clubes, atuando no segmento de tokenização. Para isso, porém, a iniciativa precisará obter a autorização dos reguladores. Anteriormente, Donald Trump disse que a iniciativa fazia parte do seu "plano para garantir que os Estados Unidos sejam a capital mundial de criptomoedas".

