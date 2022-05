Programa de fidelidade brasileiro agora permite trocar pontos por ether

A Dotz, uma das principais empresas de fidelidade do Brasil, anunciou que agora também vai permitir que seus clientes troquem seus pontos por ether (ETH). Desde o ano passado, por meio de uma parceria com a Foxbit, a Dotz permite a troca dos 'dotz' por Bitcoin.

Segundo a empresa, a ampliação do serviço de troca para a inclusão de ether ocorre devido ao resultado positivo com o bitcoin. Para efetuar a transação os clientes precisarão ter ou fazer um cadastro nas duas plataformas, Dotz e Foxbit.

“Nossa intenção é continuar inovando e trazendo possibilidades que realmente sejam relevantes para os consumidores e isso requer evoluir sempre. Por isso, apostamos na ampliação do nosso portfólio de trocas por moedas digitais, e a intenção é manter o processo de expansão nessa área, pois as cryptos vieram para ficar”, explica Ricardo Gazetta, Diretor de Novos Negócios da Dotz.

Atualmente entre as empresas que remuneram seus usuáriso com pontos Dotz estão os cartões do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Livelo, Banco Pan, entre outros.

"Acredito que a Dotz está fazendo um movimento muito inovador e disruptivo para o mercado de programas de fidelidade. Dar a opção para que o consumidor tenha liberdade de escolha ao trocar seus Dotz por criptoemoedas, é uma grande iniciativa de popularizar e fomentar esse mercado. A nossa parceria com a Dotz é só um primeiro passo do que a Foxbit pode ajudá-los com essa visão do mundo cripto", Ricardo Dantas, Co-CEO da Foxbit.

