Produtos de investimento em cripto recebem maior aporte desde julho de 2022

Um relatório divulgado pela empresa CoinShares nesta segunda-feira, 30, aponta que os produtos de investimento em criptomoedas registraram na semana passada o maior fluxo de entrada semanal de capital desde julho de 2022, totalizando mais de US$ 326 milhões (R$ 1,64 bilhão, na cotação atual) aportados.

De acordo com o relatório, o bitcoin recebeu cerca de 90% desse total, com entrada de US$ 296 milhões na última semana. Ao mesmo tempo, produtos que oferecem investimentos em "apostas" de queda do preço do ativo também tiveram saldo positivo, de US$ 15 milhões.

Segundo a CoinShares, "a melhoria do otimismo [no mercado] também gerou entradas significativas de US$ 24 milhões em Solana, enquanto algumas outras altcoins [criptomoedas alternativas] viram entradas. Esse otimismo não incluiu a Ethereum, que viu saídas de US$ 6 milhões".

"Os produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas de US$ 326 milhões, a maior semana de aportes desde julho de 2022, no que acreditamos ser devido ao otimismo crescente dos investidores de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está preparada para aprovar um ETF de preço à vista do bitcoin", avalia o relatório.

A PLATAFORMA CRIPTO BRASILEIRA QUE ACEITA PIX NO DEPÓSITO. Invista em criptomoedas e faça seus depósitos em reais com a segurança do Pix. A Mynt tem atendimento 24 horas, todos os dias; Acredite no poder da economia digital e saia na frente. Abra sua conta com taxa zero.

ETF de bitcoin

A CoinShares destaca ainda que "os aportes acumulados no mês estão agora próximos de US$ 550 milhões. Embora positivo para o bitcoin, este fluxo semanal é apenas o 21º maior já registrado, sugerindo contenção contínua entre os investidores".

Mesmo assim, a empresa afirmou que mantém a projeção de que "a aprovação de um ETF de preço à vista da criptomoeda é agora altamente provável nos próximos meses e representará uma mudança radical para o indústria do ponto de vista regulatório".

"De uma perspectiva regional, apenas 12% dos fluxos vieram dos Estados Unidos, no valor de US$ 38 milhões, presumivelmente enquanto os investidores aguardam pelo ETF à vista. Os maiores fluxos vieram do Canadá, Alemanha e Suíça, com entradas de US$ 134 milhões, US$ 82 milhões e US$ 50 milhões, respectivamente", informa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok