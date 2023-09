SEC vai autorizar ETFs de futuros de ether até a próxima semana, projeta Bloomberg

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de futuros de ether podem ser lançados comercialmente nos Estados Unidos já na semana que vem, de acordo com analistas da Bloomberg. Em 28 de setembro, o analista da Bloomberg Intelligence James Seyffart disse em uma publicação que "parece que a SEC vai autorizar [o lançamento de] um monte de ETFs de futuros de Ethereum na semana que vem, potencialmente".

A afirmação surgiu como uma resposta ao seu colega analista de ETFs Eric Balchunas, que disse ter recebido a informação de que SEC queria “acelerar o lançamento de ETFs de futuros de ether". “Eles querem se livrar disso [antes] da paralisação [do governo]”, disse ele.

Ainda segundo Balchunas, vários analistas da SEC estarariam atualizando a documentação pertinente aos pedidos de fundos de ether até a próxima sexta-feira, 29, à tarde para que os ETFs possam ser listados já na terça-feira da semana que vem, 3.

Espera-se que o governo dos Estados Unidos entre em uma paralisação por falta de financiamento a partir do dia 1º de outubro caso o Congresso do país não seja capaz de chegar a um acordo sobre o orçamento para o novo ano fiscal, o que deverá impactar os reguladores financeiros do país, entre outras agências federais, incluindo a SEC.

Nenhum dos dois analistas da Bloomberg revelou quem seriam suas fontes a respeito da possível aprovação da longa lista de ETFs de futuros de ether que aguardam aprovação. Atualmente, existem 15 pedidos de nove gestoras aguardando aprovação, de acordo com os analistas em uma nota divulgada em 27 de setembro.

As empresas que submeteram pedidos para lançamento de ETFs de futuros de ether ou produtos híbridos incluem a VanEck, a ProShares, a Grayscale, a Volatility Shares, a Bitwise, a Direxion e a Roundhill. Os analistas acreditam que há 90% de chance aprovação dessas solicitações até o fim do mês de outubro.

Além disso, o ETF de futuros de bitcoin da Valkyrie está prestes a se tornar o primeiro a acrescentar exposição ao ether a partir de 3 de outubro. “Esperamos que os ETFs de futuros de Ethereum puros comecem a ser negociados na semana seguinte, graças às ações da Volatility Shares", destacaram os analistas.

No entanto, “não esperamos que todos sejam aprovados”, disseram os analistas. Em agosto, o Cointelegraph também informou que os ETFs de futuros de ether poderiam ser aprovados em outubro. Na ocasião o preço da criptomoeda teve uma alta de 11%. Já até o momento, a cotação do ativo teve pouca variação, em um momento de mais cautela e pessimismo no mercado.

Ao mesmo tempo, os ETFs de preços futuros de criptomoedas não são tão esperados pelos investidores quanto suas alternativas à vista, já que costumam atrair menos investidores institucionais e capital para o mercado. Já existem ETFs de futuros de bitcoin nos Estados Unidos desde 2021.

