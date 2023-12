Presidente do Gafi destaca atuação em criptomoedas e afirma estar pronto para trabalhar com o Brasil

Como atual líder do G20, o Brasil tem uma oportunidade de ouro para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global desenvolvido pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi), “em linha com suas próprias prioridades de redução da pobreza, finanças verdes e digitalização da economia”.

A afirmação foi feita pelo presidente do Gafi, T. Raja Kumar, durante sua passagem pelo país, quando participou do Seminário 25 anos da Lei nº 9.613, de 1998: evolução do sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), realizado em Brasília nesta semana.

“O Gafi trabalhou ativamente apoiando as presidências anteriores do G20 e estamos ansiosos para trabalhar também com a equipe do Brasil no Grupo agora, em estreita colaboração ao longo do próximo ano, visando avançar e alcançar nossos objetivos comuns”, enfatizou Kumar.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional formado por 19 países, pela União Europeia e pela União Africana. O Brasil assumiu a presidência do G20 pela primeira vez em 1º de dezembro de 2023 e ficará responsável por organizar sua 19ª Cúpula, em 2024.

As reuniões do G20 no Brasil serão fundamentais para o cenário do mercado de criptomoedas, já que na última reunião do G20 no dia 13 de outubro, os membros adotaram por unanimidade o comunicado final do grupo que contém um roteiro regulatório sobre o mercado de Bitcoin e criptoativos proposto em um relatório conjunto do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) em setembro, intitulado “Documento de Síntese FMI-FSB: Políticas para Criptoativos”.

“Quanto à digitalização, o Gafi continua contribuindo com os esforços globais para tornar os serviços financeiros mais rápidos, mais baratos e mais acessíveis, nomeadamente para aumentar a inclusão financeira”, disse o presidente da organização internacional.

Ele lembrou ainda que “o Gafi liderou esforços globais para regular as criptomoedas e continua trabalhando em estreita colaboração com o setor, para possibilitar uma inovação responsável” e para “apoiar a aplicação consistente de regras de PLD/FTP” em jurisdições relevantes, no que concerne a criptoativos, de todo o mundo, concluiu Kumar.

Gafi

T. Raja Kumar acrescentou que, relativamente à redução da pobreza, o Gafi trabalha ativamente em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, ajudando a reduzir os fluxos financeiros ilícitos e a reforçar a recuperação de ativos roubados.

“Ao implementar as normas do Gafi, entre outros benefícios, os países podem recuperar e reinvestir os rendimentos ou o dinheiro que foi para o crime em infraestrutura, educação ou outras áreas, para estimular tanto o desenvolvimento social quanto o desenvolvimento econômico”, destacou.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável integram uma agenda de metas adotadas pela Organização das Nações Unidas para que os países possam atingir a dignidade e a qualidade de vida adequadas a todos os habitantes do planeta até 2030. O compromisso foi assumido pelos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil.

Finanças verdes e digitalização

Em relação às iniciativas de finanças verdes, Kumar acrescentou que o Gafi desempenha um papel complementar, destacando a importância de combater o crime ambiental e de retirar o lucro dessas atividades, “o que é fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta”.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok