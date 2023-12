Brasileiros investem R$ 16,5 milhões em fundos de criptomoedas em uma semana

Investidores retiraram R$ 80 milhões de fundos com exposição a criptomoedas entre os dias 11 e 15 de dezembro, encerrando uma sequência de 11 semanas de fluxo positivo de capital. Os dados são da CoinShares, que relaciona a retirada de capital a uma provável realização dos lucros. Os brasileiros, mais uma vez, foram na contramão do mercado e aportaram R$ 16,5 milhões em fundos cripto.

O maior fluxo de saída de capital foi visto nos fundos com apostas na valorização do bitcoin, com R$ 164 milhões retirados na última semana. Já os fundos apostando na queda da criptomoeda exibiram somente R$ 1,5 milhão em retiradas.

A exposição ao ether através de fundos também foi reduzida na última semana, com saques totalizando R$ 21,5 milhões. Outras criptomoedas que viram redução na exposição através de fundos foram Litecoin e Avalanche, com respectivas saídas de R$ 0,5 milhão e R$ 5 milhões.

A Solana, por outro lado, recebeu bastante atenção dos investidores através dos fundos. Na última semana, R$ 53 milhões foram alocados nos fundos com exposição a SOL. Os fundos ligados aos preços de Cardano e XRP também cresceram no mesmo período, com R$ 15 milhões e R$ 13,5 milhões registrados como fluxo positivo, respectivamente.

A CoinShares apontou ainda que os fundos expostos a Chainlink cresceram R$ 10 milhões em ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês). O aumento na exposição em criptomoedas alternativas e redução de capital nos fundos ligados ao bitcoin podem indicar um comportamento de diversificação dos investidores.

Brasil na contramão

Os países que mais exibiram saídas de capital dos fundos cripto foram Alemanha e Estados Unidos. Os alemães retiraram R$ 48,5 milhões dos instrumentos de investimento ligados a ativos digitais, enquanto os estadunidenses reduziram em R$ 91,5 milhões o capital alocado nesses fundos.

Os fundos negociados em Brasil, Suíça e Canadá, por outro lado, exibiram crescimento em AUM. Os brasileiros alocaram R$ 16,5 milhões em fundos cripto, enquanto os canadenses alocaram R$ 34,5 milhões.

A liderança ficou com os suíços, que aumentaram a exposição através de fundos em R$ 45,5 milhões, mesmo durante uma semana que a CoinShares classificou como uma etapa para realização de lucros.

