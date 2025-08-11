Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Presidente da ABBC comenta o passado, presente e o futuro dos bancos no Brasil

Saiba como o sistema financeiro brasileiro se tornou referência mundial em tecnologia e inovação

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h00.

Tudo sobreBancos
Saiba mais
yt thumbnail

O sistema financeiro brasileiro está sendo reconhecido mundialmente por sua eficiência, e boa parte disso vem de uma evolução tecnológica contínua que começou muito antes do Pix. TEDs em 20 minutos já impressionavam bancos internacionais nos anos 2000, e hoje o Brasil segue ditando ritmo em inovação bancária.

Neste episódio, recebemos Leandro Villem, presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), para falar sobre a trajetória do setor, os desafios da digitalização e o impacto do Drex na estrutura bancária tradicional. Ele também comenta a chegada da tokenização e o papel crescente das criptomoedas no portfólio de bancos e consumidores. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BancosTecnologiaInovaçãoFinanças

Mais de Future of Money

Brasileiros usam stablecoins no dia a dia, mas preferem guardar bitcoin, revela estudo

A era em que um banco não é mais um banco

Até quando você vai ignorar a tokenização de ativos? Especialista comenta benefícios da tecnologia

De tokens a soluções: transformando a infraestrutura para alcançar todo o potencial das stablecoins

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Como PMEs podem se adequar à LGPD sem sufocar seus negócios?

Esporte

Michael Jordan conquista segundo lugar em torneio de pesca milionário nos EUA

Mercados

Paramount fecha acordo bilionário para transmitir UFC nos EUA a partir de 2026

Casual

Joalheria de quase 200 anos é vendida por US$ 50 milhões após queda nas vendas e crise no luxo