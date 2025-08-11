Presidente da ABBC comenta o passado, presente e o futuro dos bancos no Brasil

O sistema financeiro brasileiro está sendo reconhecido mundialmente por sua eficiência, e boa parte disso vem de uma evolução tecnológica contínua que começou muito antes do Pix. TEDs em 20 minutos já impressionavam bancos internacionais nos anos 2000, e hoje o Brasil segue ditando ritmo em inovação bancária.

Neste episódio, recebemos Leandro Villem, presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), para falar sobre a trajetória do setor, os desafios da digitalização e o impacto do Drex na estrutura bancária tradicional. Ele também comenta a chegada da tokenização e o papel crescente das criptomoedas no portfólio de bancos e consumidores. Assista ao vídeo.

