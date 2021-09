Preços do bitcoin e ether se recuperam e indicadores sugerem nova alta

por Lucas Costa*

O bitcoin caiu aproximadamente 8,26% na última semana, após o Banco Central da China reiterar a sua posição contrária aos criptoativos e declarar como ilegais todas as transações envolvendo criptomoedas. É importante ressaltar que posicionamentos do governo chinês como esse já ocorreram anteriormente na história dos criptoativos, porém o mercado, recentemente aquecido por novos investidores, reagiu mal no curto prazo.

No gráfico diário, observamos o preço lateralizando abaixo da média móvel de 200 períodos (linha rosa), que é um nível importante a ser rompido para novas altas. Durante a semana anterior, o bitcoin chegou a negociar abaixo dos US$40.000, mas a pressão compradora retornou e agora estabiliza entre os US$42.000 e US$45.000. A média móvel de 21 períodos cruzou pra baixo a média móvel de 200 períodos, um movimento técnico conhecido por sugerir o aumento da pressão vendedora e, consequentemente, uma queda nos preços dos ativos.

As próximas resistências (regiões que o preço pode enfrentar dificuldades de rompimento) seguem as mesmas das análises anteriores. A ferramenta utilizada foram as retrações de Fibonacci (percentual de correção em relação a um movimento de referência) da pernada de queda entre 14/04 (US$64.900) e 22/06 (US$28.800) (seta laranja). Nesse caso, as resistências importantes se encontram em US$51.110,00 (61,8%) e US$56.380,00 (76,4%).

O cenário de curto prazo segue indefinido, enquanto tecnicamente precisamos ver como o mercado vai digerir as notícias vindas da China nos próximos dias. A faixa dos US$40.000 é um importante suporte, que caso seja rompido pode levar a correções mais profundas. A expectativa é que a tendência de alta se mantenha, uma vez que a China hoje é um player menos importante do que foi em outros momentos na história desse mercado, além do fato de que não há nenhuma novidade em relação à proibição de atividades envolvendo criptoativos no país e, quedas proporcionadas por posicionamentos extremamente similares à esse foram deixadas para trás com uma grande alta do bitcoin. A resiliência do mercado frente à noticia demonstra ainda um interesse comprador, dado que pela volatilidade média, a queda não foi tão expressiva.

Ether (ETH/BTC)

O ether teve uma semana relativamente estável em relação ao fechamento anterior e é cotado a 0,07060BTC. O preço se estabilizou próximo a média móvel de 21 períodos, demonstrando indecisão no curto prazo. No gráfico diário, o criptoativo formou um fundo mais alto do que o anterior (retângulo laranja), o que sustenta a tendência de alta (topos e fundos ascendentes) iniciada desde agosto. Seguimos acompanhando figura de pivô de alta para um novo movimento de impulsão após a correção recente. A expectativa para a próxima semana é de novas altas, caso o fundo dos 0,0695BTC não seja perdido, com alvos baseado em Fibonacci ( seta vermelha - objetivos de preço baseados no movimento anterior), com projeção de 100% em 0,08112BTC, e a projeção de 161,8% em 0,09116BTC. O topo anterior em 0,08205BTC é também uma importante resistência.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.