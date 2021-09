Preço do bitcoin despenca após China reforçar posição contrária às criptos

A pressão vendedora de bitcoin aumentou drasticamente durante a útlima madrugada, horário comercial na Ásia, após a China reiterar sua posição - já bastante antiga - em relação aos criptoativos, à mineração e à negociação de criptomoedas no país.

Após a divulgação do comunicado, o preço do bitcoin despencou, retornando a patamares abaixo dos 42 mil dólares, com uma queda de aproximadamente 5% nas últimas 24 horas. Inicialmente, o próximo suporte a ser testado está na faixa dos 40 mil dólares, que pode ter força suficiente para frear o movimento de queda.

Uma série de quedas a partir do nível de resistência de 50 mil dólares refletem uma desaceleração no movimento de alta nesse mês. A tendência do médio prazo se enfraqueceu, apesar da possibilidade dos compradores do curto-prazo defenderem níveis de suporte mais baixos final de semana adentro.

O bitcoin é negociado por 41.074 dólares no momento, representando quedas de 5,47% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

-

O índice de força relativa (RSI) no gráfico diário está saindo de níveis sobrevendidos na última semana, o que poderia limitar a pressão vendedora.

A média móvel de 100 períodos em 40 mil dólares pode promover o suporte no curto-prazo. Se ultrapassada, o próximo nível de suporte é visto próximo de 36 mil dólares, o que é a metade da variação de preço nos últimos quatro meses.

A resistência continua forte acima de 46 mil dólares, conforme compradores continuam a realizar lucro.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube