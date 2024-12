Bitcoin tem lateralidade nos US$ 100 mil, com mercado à espera de decisão do Fed

O bitcoin opera com lateralidade nesta sexta-feira, 13, alternando entre leves altas e quedas e se mantendo na casa dos US$ 100 mil. O dia sem grandes movimentações reflete um mercado em compasso de espera, aguardando a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve que indicará o futuro dos cortes de juros nos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o bitcoin opera em queda de 0,7%, cotado em US$ 100.775. O ether também registra desvalorização de 0,7%, cotado em US$ 3.939. O mercado de criptomoedas como um todo acumula perda de 1,6%, em um movimento de realização de lucros.

Para especialistas, o foco dos investidores está na próxima reunião do Federal Reserve, que será concluída na próxima quarta-feira, 18. Apesar de dados de inflação nesta semana sinalizarem uma economia mais aquecida que o esperado, a expectativa é que o Fed realize um novo corte de juros de 0,25 ponto percentual.

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "o mercado cripto está em um momento muito oportuno de forma generalizada, porque temos um cenário de ciclo de flexibilização monetária com corte na taxa de juros dos EUA e um controle considerável da inflação no país".

O resultado é uma "expectativa dos investidores muito mais objetiva e otimista em relação ao mercado. Isso porque você tem uma perspectiva mais clara de corte de juros, do dinheiro ficar cada vez mais barato para empreender", o que tende a beneficiar classes de ativos como as criptomoedas.

A expectativa do analista é que o bitcoin e o mercado cripto como um todo tenham uma reta final do ano “tranquila” e “sem sustos”, mantendo os patamares de preço conquistados nas últimas semanas e apresentando uma oportunidade para investidores interessados no setor.

Futuro do mercado cripto

Para os próximos meses, Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, afirma que "os recentes fluxos positivos de ETFs de bitcoin ether, além da boa performance de preço do bitcoin e a expectativa por mais um corte de juros na próxima reunião do Fed, na próxima semana, são alguns dos fatores que nos fazem permanecer construtivos com relação ao mercado para o primeiro trimestre de 2025".

"Além disso, vemos também mais países se movimentando em direção à obtenção de maior clareza regulatória para o setor, como o Brasil, onde um deputado no Congresso propôs o estabelecimento de uma reserva estratégica de bitcoin, e a China, onde se discute medidas de estímulo econômico e há estudos em andamento sobre o potencial do mercado cripto", pontua.