Precisamos incentivar bancos a tokenizar ativos, diz Roberto Campos Neto

A tokenização de ativos, que envolve a reprodução ou inserção de ativos do mundo real e virtuais em redes blockchain, chamou a atenção de empresas e investidores por seus benefícios de desburocratização e acessibilidade. Para Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, esta tecnologia pode redefinir o futuro das finanças junto com duas outras: inteligência artificial (IA) e Open Finance.

Em sua participação no painel “Conectando mercados globais: parcerias para sustentabilidade e prosperidade”, do evento Global Investors’ Symposium, organizado pelo Milken Institute em São Paulo, Roberto Campos Neto, atual vice chairman e head global de políticas públicas no Nubank afirmou que é necessário um sistema que incentive os bancos a tokenizar seus ativos.

Para ele, “eventualmente as finanças serião representadas por tokens” e isso é “uma boa oportunidade para gerar inclusão financeira, porque a tecnologia é o instrumento mais democratizado que existe”.

“Acho que o futuro será quando tivermos esses marketplaces financeiros, onde tudo estará reunido em um só lugar, com todos os dados do seu banco, e você poderá escolher qual público deseja consumir e como migrar. A segmentação vai explodir porque todos poderão conectar seus pequenos serviços a essa plataforma. E, na verdade, não estamos muito rápidos nesse aspecto”, disse Campos Neto durante o painel.

“O que precisamos fazer no Brasil agora é garantir que tenhamos um sistema que incentive os bancos a tokenizar seus ativos, para que eles não vejam os ativos de suas empresas em uma taxa de conta, mas sim em uma taxa de token. E é isso que a Drex faz. Há uma coisa que lamentamos ter demorado tanto para fazer, e é muito importante. Quando projetamos a Drex há algum tempo, eu pensei que em algum momento o dinheiro vai ser tão programado que você vai ter um problema de desintermediação das bancos”, acrescentou.

Futuro das finanças no Brasil

Ainda segundo o ex-presidente do Banco Central, a tokenização, por outro lado, pode redefinir o futuro das finanças se aliada a outras duas tecnologias: inteligência artificial (IA) e Open Finance.

“Nós pensamos que o futuro será formado pelas interações deste bloco que criamos em termos de novidades, mas provavelmente acho que a interação mais importante e disruptiva no futuro é a intersecção entre Open Finance, tokenização e IA. A intersecção dessas três coisas vai te permitir ter visibilidade, atomizar pagamentos, ter colaterais segregados, ter ordens de pagamentos para o seu perfil, entre outros”, disse Campos Neto.

