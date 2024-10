Possível investigação nos EUA sobre USDT assusta mercado e faz bitcoin cair

O mercado de criptomoedas foi pego de surpreso nesta sexta-feira, 25, por uma reportagem do jornal The Wall Street Journal que afirma que as autoridades dos Estados Unidos estão investigando a empresa Tether e a sua criptomoeda pareada ao dólar USDT. O CEO da companhia nega a investigação, mas a notícia foi o suficiente para puxar para baixo o bitcoin e outros ativos.

De acordo com o jornal, as autoridades norte-americanas estariam investigando uma possível violação por parte da Tether das leis do país contra lavagem de dinheiro, além de possíveis violações a sanções impostas contra outros países. As violações teriam ocorrido por meio da liberação de uso da USDT por investidores que realizaram as práticas ilegais.

A investigação estaria sendo conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e estaria em andamento há alguns meses. A preocupação no mercado é que a apuração possa resultar em possíveis punições para a stablecoin e a Tether, afetando as operações da empresa e da maior criptomoeda pareada ao dólar do mercado.

Apesar da reportagem, a companhia nega a acusação. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, destacou que a empresa enviou um comunicado ao jornal dizendo que não estava sendo investigada pelos Estados Unidos. Segundo ele, não há indícios de uma investigação em andamento e o jornal estaria "regurgitando um barulho antigo. Ponto final".

Até o momento, não houve uma confirmação das autoridades dos Estados Unidos sobre a investigação. Se confirmada, a operação representaria mais um capítulo do histórico de investigações, processos e punições contra o mercado de criptomoedas no país.

A possibilidade da investigação, porém, já assustou investidores.Dados do CoinGecko apontam que o bitcoin chegou a cair mais de 2% e ficou abaixo dos US$ 66 mil. No momento, a criptomoeda está cotada na casa dos US$ 66.889, com queda de 1,3%.

Já o mercado de criptomoedas como um todo acumula uma desvalorização de 2,6%. Mesmo com a possível investigação, a USDT mantém sua paridade com o dólar, ou seja, 1 unidade da criptomoeda segue equivalente a US$ 1. Agora, o mercado passará a monitorar desdobramentos sobre o caso e seus possíveis efeitos para a stablecoin e outros ativos.