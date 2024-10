'Stablecoins são a terceira forma de dinheiro, algo revolucionário', revela ex-diretor do PayPal

Na quarta-feira, 16, durante o Ripple Swell, Neil DeSilva, ex-diretor financeiro de moedas digitais e remessas do PayPal, destacou que as stablecoins representam uma revolução no sistema financeiro global, sendo classificadas como uma "terceira forma de dinheiro"

"Historicamente, tivemos duas formas de dinheiro: o dinheiro físico, emitido pelo governo, e o dinheiro digital dos processadores de pagamentos, que dominou as últimas cinco décadas. Agora, as stablecoins introduzem uma terceira forma de dinheiro, algo revolucionário", disse.

Ele ressaltou que a principal diferença das stablecoins está na eliminação do risco de contrapartida associado aos bancos tradicionais.

"Se você tem um dólar guardado em um banco como o J.P. Morgan, existe o risco de o banco não cumprir suas obrigações. Com as stablecoins, você tem uma representação digital do dólar sem esse risco, o que muda completamente o jogo."

A inovação das stablecoins vai além de simplesmente oferecer uma nova forma de dinheiro. De acordo com DeSilva, elas simplificam o processo de transferências internacionais, que hoje é altamente dependente de intermediários.

"Se você quiser enviar dinheiro de Miami para Londres, por exemplo, pode demorar até três dias. Com as stablecoins, esse processo é reduzido de dez etapas para apenas duas ou três, diminuindo o número de intermediários, os custos e os riscos de falha no processo", destacou.

Outro ponto levantado por DeSilva é a maior segurança e eficiência que as stablecoins proporcionam nas transações.

"Ao eliminar intermediários e o risco de contrapartida, as stablecoins garantem que o dinheiro chegue ao destino com mais segurança e de maneira mais eficiente. Isso representa uma mudança fundamental nos custos e prazos envolvidos no sistema financeiro tradicional", explicou.

Apesar das inovações, DeSilva acredita que os consumidores finais não precisam entender toda a estrutura por trás das stablecoins para aproveitarem os seus benefícios. "O que os consumidores devem se preocupar é se as transações são mais rápidas, mais baratas e mais seguras, e não com a tecnologia subjacente", afirmou.

Stablecoins: desafios e oportunidades

Além de destacar os benefícios, Neil DeSilva apontou para os desafios e oportunidades que o mercado de stablecoins enfrenta. Ele falou sobre a necessidade de as empresas de criptomoedas e fintechs construírem negócios sustentáveis em um mercado volátil.

"O cripto-verão e o cripto-inverno são realidades que todos no setor enfrentam. A chave é identificar oportunidades de curto prazo e construir negócios sólidos a partir disso, assim como grandes empresas como PayPal e Ripple têm feito", disse.

DeSilva também falou sobre a importância de parcerias estratégicas para mitigar riscos. "Ao construir um negócio baseado em stablecoins, é crucial firmar parcerias com empresas bem estabelecidas, pois isso reduz significativamente os riscos envolvidos", afirmou.

Com a introdução do PayPal USD e novos projetos sendo desenvolvidos pela Ripple, DeSilva acredita que o futuro das stablecoins é promissor.

"Há muita expectativa em torno das stablecoins, e o entusiasmo é justificado. Estamos vendo adoções crescentes dessas moedas e soluções tecnológicas que estão avançando rapidamente. O que está por vir é empolgante", concluiu.

