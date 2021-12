Por que o preço do bitcoin e de outras criptomoedas está despencando?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e ZD discutem sobre a queda nos preços que abalou o mercado de criptomoedas no último final de semana. Veja quais foram os principais fatores por trás deste movimento, desde o aumento do receio global com a variante ômicron até a nova política monetária que está sendo adotada pelo FED nos EUA.

Quer descobrir quais motivos estão por trás da queda do bitcoin e do mercado de criptoativos? Então solta o play!

