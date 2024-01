Polygon indica parceria com grande banco e busca atrair mercado com anúncio

Criptomoedas como a Solana e a XRP conseguiram um feito importante no mercado em 2023: mesmo que por pouco tempo, atraíram mais atenção de investidores do que o bitcoin, o líder do setor. Entretanto, outros projetos tiveram um ano com menos destaque. É o caso da Polygon. Entretanto, os responsáveis da rede querem começar 2024 mudando esse cenário.

Na última quarta-feira, 3, Colin Butler, diretor global de Capital Institucional da Polygon Labs, fez uma publicação enigmática em sua conta no X, antigo Twitter. Sem dar muitos detalhes, o executivo apenas compartilhou a data de 10 de janeiro e incluiu um emoji de banco ao lado da Polygon Labs.

January 10 🏦 x @0xPolygonLabs — Colin Butler (@RealCryptoColin) January 3, 2024

A publicação gerou especulações sobre possíveis novidades envolvendo parcerias da Polygon com um, ou mais, grande banco. Entretanto, o executivo não deu mais detalhes sobre o anúncio até o momento. Sua única outra atividade na rede social desde então foi compartilhar um post que destaca parcerias entre o blockchain e grandes empresas.

A Polygon, que é um blockchain de segunda camada focado em trazer escalabilidade a partir da Ethereum, se tornou conhecida no mercado pelas parcerias e casos de uso com empresas tradicionais. É o caso do JPMorgan, da Siemens e da Franklin Templeton, todos com projetos na rede.

A Mastercard, a L'Oréal, a Diesel, a Warner Music Group, a Fifa, a Lufthansa, a Salesforce e a Starbucks também anunciaram projetos na rede nos últimos anos, com foco principalmente na criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

Institutional (guess the big guns like Polygon protocols) • Franklin Templeton - Franklin Templeton money market fund launched on Polygon PoS. • Hamilton Lane - Hamilton Lane’s $2.1 billion fund opened to individual investors on Polygon PoS via Securitize. • Siemens -… — Marc Boiron (@0xMarcB) January 3, 2024

Entretanto, o projeto perdeu destaque em 2023, em especial no segundo semestre. O principal motivo foi a divulgação de novidades e novos projetos dos seus concorrentes, com destaque para o crescimento da Solana, que inclusive conseguiu superar a Ethereum em algumas métricas.

Com isso, o anúncio revelado por Butler pode fazer parte de um esforço da rede para recuperar parte da atenção perdida no mercado e atrair mais investidores, projetos e usuários, uma combinação essencial para garantir a sobrevivência e o crescimento do blockchain e a valorização da sua criptomoeda, o matic.

Refletindo esse baixo interesse no momento, o matic acumula o pior desempenho no acumulado dos primeiros dias de 2024 entre as 25 maiores criptomoedas do mundo. Dados do Coinmarketcap apontam uma queda de 17,97% nesse período.

