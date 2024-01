Bitcoin volta a subir para US$ 45 mil após gestoras divulgarem taxas de ETFs nos EUA

Nesta segunda-feira, 8, o bitcoin inicia a semana de forma positiva após gestoras divulgarem as taxas de seus ETFs de bitcoin nos EUA. Ainda sem aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês), especialistas afirmam que os ETFs podem trazer bilhões para o setor e a expectativa de investidores só cresce à medida que o prazo limite de análise das solicitações se aproxima.

O bitcoin é cotado a US$ 45.044 no momento, com alta de 1,57% nas últimas 24 horas. No início da manhã desta segunda-feira, 8, a maior criptomoeda do mundo chegou a ser cotada em US$ 45.207.

O ether, segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, é cotado a US$ 2.270, subindo 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Gestoras como a BlackRock, a maior do mundo em ativos sob gestão, também possuem solicitações com a SEC para ETFs de ether à vista.

"A alta dos preços está relacionada à recente divulgação das taxas definitivas que serão cobradas pelos emissores dos ETFs de bitcoin à vista. Este fator é encarado de maneira positiva pelo mercado, pois não só reforça a expectativa de aprovação — sugerindo que os emissores não se dedicariam extensivamente a um projeto com poucas chances de sucesso — mas também sinaliza a crença das grandes instituições no potencial substancial deste mercado, evidenciado pelo esforço em minimizar as taxas", explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Criptomoedas hoje

Neste início de ano, o bitcoin segue ganhando os holofotes em razão as expectativas de especialistas e investidores pela aprovação do ETF e outros acontecimentos que podem marcar o setor cripto em 2024.

Outras criptomoedas como a Solana (SOL) que obtiveram destaque em 2023, iniciam o ano no vermelho. No momento, a SOL é cotada a US$ 95,22, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas. Na primeira semana de 2024, a criptomoeda acumula queda de 6,20% após ter subido mais de 600% em 2023.

Também se destaca no lado negativo a Polygon (MATIC), que despenca 4,81% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. O agregador de dados do mercado cripto também sinaliza queda para outras criptomoedas entre as 20 maiores em capitalização:

• Cardano (ADA): - 2,11%

• Avalanche (AVAX): - 2,86%

• BNB: - 1,26%

• Dogecoin (DOGE): - 1,76%

• Shiba Inu (SHIB): - 2,71%

Por outro lado, a criptomoeda Internet Computer (ICP) sobe mais de 8% no mesmo período, acumulando alta superior a 150% nos últimos 30 dias.

