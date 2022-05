PayPal anuncia que quer adotar todos os serviços possíveis de criptomoedas

O gigante global de pagamentos PayPal está fazendo o possível para trazer todas as integrações possíveis com blockchains e criptomoedas para seus serviços, de acordo com um executivo sênior da empresa.

O PayPal está trabalhando duro para oferecer suporte a todos os serviços digitais possíveis, incluindo moedas digitais e moedas digitais do banco central (CBDC), disse o vice-presidente Richard Nash em comunicado exclusivo ao Cointelegraph no Fórum Econômico Mundial (WEF) em 23 de maio.

Depois de lançar seu serviço de compra e venda de bitcoin nos Estados Unidos em 2020, o PayPal continua expandindo sua oferta relacionada às moedas digitais, observou Nash:

“Apenas andando com cuidado em relação ao escudo cripto em relação a compras ou posse em certas jurisdições. [...] Procurando trabalhar com outras pessoas para abraçar tudo o que pudermos, sejam as moedas que temos hoje nas carteiras digitais do PayPal, moedas digitais privadas ou CBDCs no futuro.”

Nash também deu a entender que ele é um proprietário de criptomoeda, o que se alinha perfeitamente com sua posição no PayPal. Quando perguntado se ele possui alguma criptomoeda, o vice-presidente respondeu: "Tem muitas coisas em que estou trabalhando no PayPal e gosto de experimentar os serviços, então acho que isso é natural".

Anteriormente, o CEO do PayPal, Dan Schulman, divulgou que o bitcoin é a única criptomoeda que ele possuía em novembro de 2019.

O PayPal é uma das maiores empresas de pagamento do mundo que migraram para criptomoedas e blockchain nos últimos anos. Além de introduzir opções de compra e venda de bitcoin em alguns países, o PayPal também anunciou seu próprio serviço de check-out de criptomoedas em março de 2021 para permitir pagamentos com criptomoedas para comerciantes. A empresa também está considerando lançar sua própria stablecoin — criptomoeda de valor estável — chamada PayPal Coin.

