Em alta, bitcoin “não está conseguindo tração para cair” no momento, explica analista do BTG

Nesta quinta-feira, 18, o bitcoin segue em alta em um movimento desencadeado pelo atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano Donald Trump. De acordo com um analista de criptoativos do BTG Pactual, a principal criptomoeda “não está conseguindo tração para cair” e as perspectivas são otimistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.770, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula mais de 10% de alta.

“Olhando para o gráfico, o bitcoin consolidou bem próximo de US$ 65 mil. Nessa região de US$ 64.800 tem uma resistência, se conseguirmos consolidar e ter alguns fechamentos no gráfico de 4 horas acima de US$ 64.800, acredito que haverá espaço e tração para buscar algo próximo de US$ 70 mil e até mesmo uma nova máxima histórica”, comentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube e transmitido nas manhãs de terças e quintas-feiras.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

“Mas caso o bitcoin seja rejeitado nessa região de US$ 64.800 e perca o fundo próximo dessa faixa de preço, acho que existe a possibilidade do bitcoin recuar para US$ 62.500 e, caso isso aconteça, minha opinião é que será uma oportunidade muito boa de compra”, acrescentou Lucas Josa no Morning Call Crypto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok