"Países vão imprimir dinheiro para comprar bitcoin", diz fundador da Binance

O ex-CEO e fundador da Binance Changpeng Zhao afirmou nesta semana que os governos ao redor do mundo irão "imprimir dinheiro" para investir no bitcoin. A visão do bilionário, um dos mais famosos nomes do mundo cripto, reflete a expectativa de que os países começarão a adotar a criptomoeda como uma reserva de valor.

Zhao falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter, em que compartilhou um vídeo de Michael Saylor, outro bilionário famoso no mercado cripto e um dos principais defensores do bitcoin. Na gravação, Saylor afirma que a tendência é que os países usem a criptomoeda como uma forma de reserva semelhante ao ouro.

Refletindo sobre a fala de Saylor, Zhao afirmou que "haverá uma corrida entre os países para imprimir dinheiro para comprar bitcoin, ou seja, criar uma reserva estratégica de bitcoin. Ninguém pode se dar ao luxo de ser o último!". Citado pelo executivo, o termo "reserva estratégica de bitcoin" ganhou espaço no mercado cripto nas últimas semanas.

O motivo é a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Membros do partido do presidente eleito passaram a defender a adoção da criptomoeda como uma reserva de valor para o país, mas o plano ainda não foi publicamente referendado por Trump desde que ele derrotou a atual vice-presidente Kamala Harris.

Reserva de bitcoin nos EUA

A senadora republicana Cynthia Lummis afirmou recentemente que o governo de Trump vai " construir uma reserva estratégica de bitcoin". Ela é a autora de um projeto de lei que permitiria que o governo omprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo.

Considerando a cotação atual da criptomoeda, o montante representaria mais de US$ 90 bilhões (mais de R$ 500 bilhões, na cotação atual). A senadora argumenta que seria possível financiar as aquisições a partir de uma reorganização das reservas que o Federal Reserve já possui, na casa dos US$ 7 trilhões.

"Nossa meta é criar um paralelo moderno às reservas de ouro, servindo como uma proteção na era digital contra a incerteza econômica mas mantendo o papel histórico do Tesouro de proteger as reservas nacionais críticas", explicou recentemente a republicana.