Os desafios para aumentar a participação das mulheres no mercado cripto

O mercado de criptomoedas está mudando, e as mulheres têm um papel cada vez mais importante nessa transformação. O Brasil já se destaca como o país com o maior número de investidoras em cripto, mas ainda há espaço para crescer. Durante a Semana da Mulher, falamos sobre como essa participação pode aumentar e quais oportunidades estão surgindo no setor.

Para essa conversa, recebemos Bárbara Espir, Country Manager do Bitso no Brasil, que compartilha sua visão sobre o avanço das mulheres no mundo cripto, os desafios que ainda existem e como tornar esse mercado mais acessível para todas. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe pelo Spotify:

