Reserva de bitcoin nos EUA elimina US$ 18 bilhões em pressão de venda potencial, diz Coinbase

A criação de uma reserva estratégica de bitcoin frustrou alguns investidores após a sinalização do governo dos EUA de que compras da criptomoeda não deverão ocorrer no curto prazo. Entretanto, a iniciativa já gerou um ganho para o ativo: a retirada de uma pressão de venda potencial na casa dos US$ 18 bilhões.

O número se refere ao valor atual das unidades de bitcoin que foram apreendidas pelas autoridades norte-americanas nos últimos anos. Esses ativos serão usados agora para compor a reserva, com estimativas indicando que o montante seria de 200 mil unidades. O presidente Donald Trump já determinou que essas moedas não poderão mais ser vendidas.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A possibilidade de venda gerava apreensão entre investidores há alguns anos. O governo dos Estados Unidos está entre os cinco maiores detentores da criptomoeda, e vendas repentinas poderiam ter um forte impacto no preço do bitcoin, aumentando a oferta do ativo e, consequentemente, derrubando o seu valor.

Foi o que ocorreu, por exemplo, em julho de 2024, quando o governo da Alemanha decidiu vender os cerca de US$ 3 bilhões em bitcoin que tinha apreendidos. O movimento gerou um lucro expressivo para o país, mas chegou a derrubar o preço da criptomoeda no curto prazo.

Os Estados Unidos contam com um montante ainda maior de unidades que poderiam ser vendidas. Por causa disso, investidores sempre monitoraram com cuidado possíveis movimentações dessas criptomoedas, em busca de sinais de venda. E, quando essas movimentações ocorriam, o mercado reagia de forma negativa, com quedas do ativo.

O exemplo mais recente foi em janeiro deste ano, quando o governo dos EUA recebeu a autorização para vender cerca de US$ 6,5 bilhões em unidades de bitcoin. A criptomoeda chegou a cair mais de 4% com a novidade devido aos temores entre investidores. Entretanto, as vendas não foram concretizadas.

Agora, segundo a corretora de criptomoedas Coinbase, a reserva estratégica de bitcoin "remove cerca de US$ 18 bilhões em pressão de venda" para o ativo. Com isso, mesmo que o anúncio não gere altas expressivas no curto prazo, ele eliminou um dos temores mais antigos entre investidores.

A ordem assinada por Trump também não descarta a possibilidade do país adquirir mais unidades da criptomoeda no futuro, mas estabelece que os gastos não poderiam ser uma despesa adicional no orçamento do país, exigindo readequações e distribuições de verbas que tornam o movimento mais complexo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok