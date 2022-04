O que pensa o presidente reeleito Emmanuel Macron sobre as criptomoedas

Poucos dias antes do segundo turno da fatídica eleição presidencial na França, o atual presidente da República, Emmanuel Macron, sentou-se com a mídia local para compartilhar seus pensamentos sobre a economia digital – um assunto sobre o qual ele não falou muito antes. Ao enfatizar a importância do setor, Macron mais uma vez reiterou seu apoio à abordagem pan-europeia da regulamentação de tecnologia financeira.

A entrevista com a publicação francesa The Big Wale veio na sexta-feira (22/04), dois dias antes do segundo turno.

Respondendo a uma sequência de perguntas sobre a economia digital, Web 3.0 e criptomoedas, o presidente em exercício se manteve firme em sua marca registrada de cautela em relação à inovação:

“Representa [...] uma oportunidade a não perder [...] para a França e a Europa liderarem as futuras gerações da web. Mas é também um desafio social.”

Macron pareceu satisfeito ao notar como o número de empresas francesas de unicórnios - ou seja, startups privadas avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais - subiu de três para 26 durante seu mandato presidencial, enquanto os investimentos gerais em startups francesas aumentaram cinco vezes. Ele também mencionou estabelecer o padrão em 100 empresas francesas com status de unicórnio e 10 sendo gigantes europeus até 2030.

Uma maneira de conseguir isso, disse Macron, seria expandir o aprendizado de código nas escolas públicas para treinar 400.000 a 500.000 desenvolvedores adicionais nos próximos cinco anos.

O presidente também elaborou sua menção anterior ao "metaverso europeu", dizendo que é importante que os jogadores europeus não dependam de gigantes tecnológicos americanos ou chineses "dominando os blocos de construção tecnológicos associados à Web3". A Europa, ele sustentou, tem uma vantagem no setor de tokens não-fungíveis (NFT) devido à sua imensa herança cultural. Macron disse:

“Não podemos considerar nossa política cultural sem essa revolução. Quero que nossas principais instituições culturais desenvolvam uma política de NFT, promovendo, divulgando e protegendo os gêmeos digitais ou variações de suas coleções físicas.”

Comentando sobre os recentes regulamentos de criptomoedas do Parlamento Europeu, Macron apoiou a abordagem atual (e a estrutura MiCA especificamente), observando que as novas regras não devem impedir a inovação:

“Não acredito em um setor financeiro autorregulado. Isso não seria sustentável nem democrático. Cabe às autoridades públicas definir as condições adequadas para permitir que o setor se desenvolva com confiança, incentivando a inovação.”

O político de 44 anos também apoiou vocalmente o projeto do euro digital, que foi alvo de resistência do público recentemente.

