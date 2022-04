O que é e como funciona o token GMT, destaque de alta nesta semana

Nesta semana, um dos grandes destaques de alta foi a criptomoeda GMT, do jogo move-to-earn STEPN, no qual jogadores são recompensados por corridas feitas com tênis em forma de NFT. Segundo dados do CoinMarketCap, o token chegou a ser negociado a US$ 3,80, representando uma alta de mais de 40% somente na última semana. Após o pico, o preço se estabilizou na casa de US$ 3,20. No último mês, a moeda digital valorizou impressionantes 306%.

Com a proposta de criar um aplicativo focado em estilo de vida, o STEPN quer aliar a saúde com elementos de Web3. Cada minuto de caminhada ou corrida é recompensado com a própria criptomoeda do jogo. São duas utilizadas dentro do ambiente: Green Satoshi Token (GST) e Green Metaverse Token (GMT). Para correr, o usuário precisa comprar um tênis correspondente em forma de NFT. Assim como em outras coleções, esses são divididos por classe, atributos e qualidades.

O GST tem oferta ilimitada e é conseguido quando o jogador usa os modos Solo ou Background. Estes mesmos tokens podem ser queimados para a emissão de novos tênis, reparos, melhorias nos tênis, outros tipos de melhoria dentro do ambiente do jogo e o desbloqueio dos Sockets, itens usados para desbloquear funcionalidades dos tênis.

Já o GST, token nativo do app, tem estoque ilimitado. Curiosamente, ao contrário de outros jogos, é esse token o mais difícil de se obter — o jogador o recebe somente após alcançar o nível 30 do jogo, feito alcançável somente pagando para ter melhorias no tênis — e correndo muito.

A principal razão do rali é o resultado do primeiro trimestre de 2022, liberado para investidores no início deste mês. O projeto teve lucro de US$ 26,815 milhões, ou o equivalente a 198.635 SOL, provenientes das vendas no marketplace do jogo e de royalties.

“Para criar mais valor no ecossistema STEPN, usaremos esse lucro para comprar de volta e queimar os GMTs on-chain do mercado secundário”, anuncia o resultado. A queima de tokens é utilizada para manter o estoque cada vez mais limitado, garantindo que ele mantenha seu valor.

De acordo com o White Paper do projeto, 6 bilhões de GMTs serão emitidos no total, e 30% deles serão distribuídos aos usuários pelas corridas e pela participação na governança do projeto. Além disso, a cada três anos, o GMT vai passar pelo processo de halving, que ocorre quando a emissão do token é diminuída em uma certa quantidade de vezes, garantindo, junto com as queimas, sua escassez.

Para o futuro, o jogo planeja melhorias em sua carteira digital tanto dentro do aplicativo quanto no blockchain, assim como um sistema de conquistas, um modo de “perseguição”, a possibilidade de alugar e usar tênis alugados de outros jogadores, além de eventos com a comunidade, como uma maratona.

