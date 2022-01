O que é DeFi? Descomplicando as finanças descentralizadas

Considerada como uma das áreas no mundo dos criptoativos que mais cresceu e se desenvolveu nos últimos anos, o setor de DeFi ganhou a atenção de milhões de investidores por oferecer produtos e serviços financeiros de forma totalmente inovadora e disruptiva.

Mas o que são esses produtos? Como eles funcionam? Como é possível lucrar neste setor? E quais são os riscos das finanças descentralizadas?

Acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Gabriel Rubinsteinn nesta edição do podcast do Future of Money e confira a resposta para as principais dúvidas sobre o setor de DeFi.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok