O que aconteceu com o bitcoin depois do halving? Cripto tem aumento discreto após “evento do ano”

Depois do halving, a maioria dos investidores e especialistas estavam atentos para descobrir se a principal criptomoeda do mercado iria subir ou cair conforme expectativas variadas divulgadas antes do evento ocorrer. Retornando para US$ 66 mil, o bitcoin teve um aumento discreto após um dos acontecimentos mais aguardados do ano no universo cripto.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.126, com alta de 1,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O movimento é mais discreto do que muitos especialistas previam, com expectativas de que a criptomoeda poderia disparar ou despencar após o halving. Apesar disso, Lucas Josa, analista de criptoativos do BTG Pactual, pontua que a alta recente do bitcoin não é um reflexo apenas do halving:

"Apesar de mais um halving bem-sucedido e do entusiasmo do mercado com Runes, o novo padrão de tokens para o Bitcoin, o aumento de preço nos últimos dias não é um reflexo deste evento. Olhando para o comportamento de preços nas últimas semanas, este respiro do bitcoin voltando para US$ 66 mil é, na verdade, a ausência de notícias negativas em um contexto macro, principalmente em relação ao conflito entre Israel e Irã", disse ele à EXAME.

Além disso, os impactos do halving no preço do bitcoin não se resumem ao curto prazo e expectativas mais otimistas ou pessimistas ainda podem se concretizar nos próximos meses.

“É importante ficar atento, já que, falando tecnicamente, o tão esperado choque entre oferta e demanda por conta do halving não acontece de forma imediata mas, sim, construída a partir de uma possível demanda crescente, contra uma oferta cada vez menor no médio prazo”, explicou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

O que é o halving do bitcoin?

O halving é um evento programado para cortar a emissão do bitcoin uma vez a cada 210 mil blocos minerados na rede. Isso acontece aproximadamente a cada quatro anos e faz parte da escassez programada do ativo.

Por colaborar para que o bitcoin se torne cada vez mais escasso, o evento ficou famoso como um impulsionador do preço da criptomoeda. Historicamente em halvings anteriores, o preço do bitcoin atingiu novas máximas pouco tempo depois. No entanto, especialistas ainda colocam em dúvida a possibilidade de isso acontecer desta vez.

