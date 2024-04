O preço do bitcoin pode disparar com o halving? Gestor explica o que pode acontecer

O halving, previsto para acontecer este mês, é um dos maiores eventos da rede Bitcoin. As expectativas são de continuidade à explosão dos bons resultados dos eventos anteriores, já que o halving corta a emissão do bitcoin pela metade a cada quatro anos e já foi resposável por ciclos significativos de alta no preço da criptomoeda.

Contudo, como ainda estamos na quarta edição do halving e nada está garantido. Para analisar os possíveis cenários e, também, explicar aos investidores a importância e as funções do bitcoin, Pedro Lapenta, sócio e head de Research da Hashdex, a 1ª gestora brasileira de ativos cripto a lançar um ETF de bitcoin à vista nos EUA, participou do podcast do Future of Money. Assista:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe pelo Spotify:

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok