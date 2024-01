O poder das narrativas em criptomoedas: o que são e como lucrar com elas

Onde existe narrativa, existe oportunidade. Sim, investir em narrativas do mercado pode render lucros extremamente interessantes aos investidores, especialmente no curto prazo. A afirmação, no entanto, como tudo na vida, não deve ser levada a ferro e fogo, porque não é verdade em 100% das vezes.

Se você é interessado em cripto, certamente já assistiu a vídeos de especialistas e acompanhou conversas em fóruns e comunidades em que a palavra “narrativa” aparece bastante.

Quem está chegando agora, porém, pode não estar familiarizado com o emprego do termo no nosso contexto. Vamos, então, entender o que são narrativas no universo dos ativos digitais e como podemos tirar proveito delas.

Narrativa e seu papel na criptoesfera

O mundo dos investimentos é movido por narrativas e, a partir delas, geralmente, surgem boas oportunidades de multiplicar capital. São ondas de grande entusiasmo que acabam levando a uma forte comoção coletiva e em um período de tempo relativamente curto.

Essa comoção pode acontecer em torno de um projeto específico, uma tecnologia ou setor da indústria cripto, e até um evento de destaque. Todos eles funcionam como catalisadores do hype e as narrativas, por sua vez, surgem como crenças e histórias que respaldam os catalisadores.

Vocês perceberam até aqui que se trata de um fenômeno de cunho bastante emocional, vinculado a sentimentos como expectativa e empolgação.

Quem consegue entender esse fenômeno pode usá-lo a seu favor. Mas sempre com cautela, claro. Uma narrativa tende a durar dias, semanas ou até meses e, quando chega ao fim, pode não render frutos à altura da expectativa criada. Ou seja: o investidor pode se frustrar. Por isso, esteja preparado para qualquer cenário.

A narrativa tem fases.

No início, é gerado um esforço de hype, que precisa ganhar tração para se fortalecer e não morrer logo de cara.

A ideia ganha tração quando começa a cair na boca do público, viralizando entre as comunidades nas redes sociais e virando destaque nos veículos de mídia.

Surge um grande movimento de interesse, que é então refletido no preço, seja de um ativo específico ou de um grupo de ativos vinculados a certas categorias ou áreas.

Com mais pessoas embarcando, a narrativa evolui e se fortalece, causando um FOMO no mercado. Cada vez mais investidores ficam com medo de ficar de fora do hype e compram.

Encontrando narrativas

No infinito de informações que é a internet, esbarramos o tempo todo em narrativas, mas nem sempre sabemos identificá-las.

Na criptoesfera, elas podem ser garimpadas especialmente em redes como o YouTube, o Twitter e o Discord, onde se encontra boa parte da comunidade. A mídia especializada também têm um papel importantíssimo na disseminação das narrativas.

Abriu o Twitter e, no feed, tem uma multidão de pessoas falando sobre um projeto? Aí pode estar uma narrativa.

Os jornais estão falando sobre um novo caso de uso revolucionário para uma tecnologia cripto existente? Aí também pode estar uma narrativa.

Catalisadores como grandes eventos de tecnologia, encontros temáticos no ambiente de ativos digitais ou lançamentos de produtos e novas plataformas também devem ser acompanhados por quem pretende lucrar com narrativas.

Lucrando com narrativas

Depois de identificar as narrativas que mais se alinham ao seu perfil e objetivos, é o momento de montar uma estratégia. Tenha em mente que volatilidade e timing são dois elementos fundamentais a se considerar nessa hora.

Outro ponto importante. Investir em narrativas envolve antecipar uma tendência e aproveitar o seu efeito no preço. O investidor compra o ativo quando a narrativa está começando a ganhar corpo e vende quando ela está no auge. Isso não significa que os projetos/criptos vão cumprir as promessas das narrativas.

Destaco a seguir 8 ações que podem ajudar o investidor a ter sucesso na empreitada.

Identificação antecipada: fique atento a sinais precoces de narrativas emergentes. Isso pode incluir eventos específicos, mudanças regulatórias, parcerias estratégicas, atualizações de produtos ou qualquer outra coisa que desperte o interesse da comunidade de investidores.

fique atento a sinais precoces de narrativas emergentes. Isso pode incluir eventos específicos, mudanças regulatórias, parcerias estratégicas, atualizações de produtos ou qualquer outra coisa que desperte o interesse da comunidade de investidores. Pesquisa detalhada: aqui o investidor precisa, ao mesmo tempo, combinar agilidade e profundidade na pesquisa. Compreenda os fundamentos implícitos, a viabilidade e o impacto potencial no mercado. Isso ajuda a diferenciar entre as narrativas mais consistentes e as mais frágeis.

aqui o investidor precisa, ao mesmo tempo, combinar agilidade e profundidade na pesquisa. Compreenda os fundamentos implícitos, a viabilidade e o impacto potencial no mercado. Isso ajuda a diferenciar entre as narrativas mais consistentes e as mais frágeis. Análise Técnica: usando a análise técnica é possível identificar padrões de preço e tendências que podem indicar o fortalecimento de uma narrativa.

usando a análise técnica é possível identificar padrões de preço e tendências que podem indicar o fortalecimento de uma narrativa. Entrada e saída estratégicas: saber o momento de entrada e de saída de um ativo é um enorme desafio para qualquer investidor. Procure determinar metas de lucro e limites de perda para evitar a ganância, e minimizar as perdas em caso de reviravoltas repentinas no mercado.

saber o momento de entrada e de saída de um ativo é um enorme desafio para qualquer investidor. Procure determinar metas de lucro e limites de perda para evitar a ganância, e minimizar as perdas em caso de reviravoltas repentinas no mercado. Gestão de Risco: não despeje todos os seus recursos em uma única narrativa. Selecione algumas do seu interesse e diversifique! A diversificação é fundamental para reduzir o impacto de possíveis quedas em um determinado segmento da criptoesfera.

não despeje todos os seus recursos em uma única narrativa. Selecione algumas do seu interesse e diversifique! A diversificação é fundamental para reduzir o impacto de possíveis quedas em um determinado segmento da criptoesfera. Atualize-se: fique em dia com notícias, fóruns e eventos relacionados às narrativas que está adotando. O mercado cripto é conhecido por sua volatilidade e está sujeito a mudanças rápidas.

fique em dia com notícias, fóruns e eventos relacionados às narrativas que está adotando. O mercado cripto é conhecido por sua volatilidade e está sujeito a mudanças rápidas. Avalie a sustentabilidade da narrativa: ela consegue sobreviver a um prazo mais longo? Algumas narrativas são modismos passageiros, enquanto outras têm o potencial de moldar o mercado por um período de tempo maior.

ela consegue sobreviver a um prazo mais longo? Algumas narrativas são modismos passageiros, enquanto outras têm o potencial de moldar o mercado por um período de tempo maior. Estude narrativas passadas: pesquise o histórico do mercado e entenda o desempenho de narrativas anteriores. O estudo pode oferecer insights valiosos sobre padrões de comportamento e ajudar a refinar a abordagem para oportunidades no futuro.

Visto tudo isso, um recado importante: sempre combine o investimento em narrativas com uma estratégia de longo prazo. Isso envolve alocar uma parte substancial do seu dinheiro em ativos com fundamentos sólidos, independentemente das tendências de curto prazo.

Lembre-se de que as narrativas do mercado podem ser voláteis e arriscadas. Nunca invista mais do que você pode perder e esteja preparado para ajustar sua estratégia de acordo com a evolução do cenário.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

