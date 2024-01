ETFs à vista devem acelerar casos de uso do Bitcoin e impulsionar a indústria de criptomoedas

Espera-se que o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista nas principais exchanges de Wall Street em 11 de janeiro tenha um efeito cascata em todo a indústria de criptomoedas, promovendo novos empreendimentos comerciais e atraindo mais desenvolvedores para o ecossistema do bitcoin ao longo do tempo.

Espera-se que as oportunidades se espalhem por diferentes setores e, embora seja prematuro prever o escopo completo, os especialistas preveem especialmente uma demanda crescente em áreas como finanças descentralizadas e soluções de escalabilidade.

Os empréstimos garantidos por bitcoin, por exemplo, são um dos produtos cripto que a plataforma Ledn prevê que ganharão força após a aprovação do ETF. "O ETF normalizará o conceito de empréstimo contra o bitcoin e de empréstimo de bitcoin ou ações do ETF para ganhar juros extras", disse o CEO da Ledn, Mauricio Di Bartolomeo, ao Cointelegraph. "A maior parte do mundo não tem acesso a produtos listados em exchanges nos EUA, mas ainda precisará e desejará tomar emprestados bitcoins e ganhar juros com ele."

Nos primeiros minutos logo após a abertura de Wall Street, os ETFs de bitcoin atraíram US$ 1,6 bilhão em volume negociado, confirmando as expectativas de forte demanda. O analista da Bloomberg, James Seyffart, acredita que haverá US$ 10 bilhões em entradas apenas no primeiro ano de negociação dos ETFs de bitcoin.

À medida que as empresas buscam oportunidades de rendimento vinculadas ao bitcoin, espera-se que também surjam ETFs alavancados e a descoberto. "Depois dos ETFs de bitcoin à vista, provavelmente veremos uma corrida por ETFs de Ethereum à vista e uma série de variações de ETFs de bitcoin, como ETFs alavancados em duas vezes, ETFs de venda a descoberto de bitcoin entre outros produtos", previu Bartomeo.

Outro desenvolvimento positivo poderia resultar em mais projetos focados em aplicativos de conhecimento zero (ZK) na rede do bitcoin, disse Kurt Hemecker, CEO da Mina Foundation, que governa o Mina Protocol:

"Isso cria novas oportunidades que as pessoas podem não identificar imediatamente – por exemplo, potencialmente agindo como um grande estímulo para projetos focados em conhecimento zero."

A tecnologia de conhecimento zero permite a verificação de transações ou dados sem revelar informações subjacentes, mantendo assim a confidencialidade e a privacidade dos usuários. Hemecker acredita que os atributos soberanos de dados de conhecimento zero podem impulsionar a adoção da tecnologia à medida que as empresas tentam permanecer em conformidade com os requisitos regulatórios. “ZK oferece privacidade compatível on-chain, preservando assim o espírito da blockchain e ao mesmo tempo permitindo que as instituições participem mais facilmente”, comentou ele.

Apesar do entusiasmo em torno dos produtos relacionados ao bitcoin, os desafios persistem. Os especialistas dizem que estes desafios são semelhantes aos que a indústria em geral enfrenta devido ao ambiente regulatório ambíguo nos Estados Unidos. “Estou muito cético quanto ao benefício real da aprovação dos ETFs sem que primeiro seja implementado um marco regulatório. Parece uma situação em que se está colocando a carroça na frente dos bois”, disse Tyler Adams, cofundador da comunidade de software Web3 COZ.

Outro ponto de preocupação é a rede do bitcoin. O integrante do Core DAO, Brendon Sedo, apontou que, embora os Ordinals tenham demonstrado o potencial de integração direta com a blockchain do bitcoin, eles também expuseram suas limitações.

“Os Ordinals demonstraram as limitações existentes para construir diretamente dentro da blockchain do Bitcoin, pois obstruem a rede e elevam as taxas. Em 2024, ao adotar soluções de escalabilidade alinhadas ao bitcoin, a utilidade do bitcoin pode se expandir imensamente sem sobrecarregar a blockchain subjacente do Bitcoin.”

