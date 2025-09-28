O ciclo de alta das criptomoedas está perto do fim? Entenda a queda recente e o que esperar

A semana foi intensa e começou com susto para os investidores. O bitcoin caiu abaixo dos US$ 109 mil e o ether perdeu os US$ 4 mil, arrastando a grande maioria das altcoins no mesmo movimento.

Essa correção acelerou liquidações e reajustou expectativas de curto prazo, puxando o sentimento do mercado para a zona de medo.

Mas o que está por trás dessa movimentação? E como os investidores devem se posicionar?

Por que o mercado virou

A queda não é isolada. Ela reflete um movimento mais amplo de cautela nos mercados globais, alimentado por dois fatores principais:

Temor da guerra comercial

O anúncio de novas tarifas de importação pelos EUA, envolvendo produtos como medicamentos, caminhões e móveis, reacendeu o medo de uma escalada mais protecionista. As taxações estão previstas para entrar em vigor em 1º de outubro.

Revisão de expectativas com o Fed

Os dados econômicos mais recentes, incluindo uma revisão positiva do PIB americano, acabaram abalando a confiança em cortes mais agressivos de juros. Isso diminui a expectativa de uma entrada mais robusta de liquidez nos ativos de risco.

Na sexta (26), foi divulgado o índice de preços de gastos com consumo (PCE), que teve resultados em linha com o esperado pelo mercado. O índice geral avançou 0,3% em agosto, enquanto o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis como energia e alimentos) subiu 0,2%, também dentro das projeções.

A performance parece ter trazido um certo alívio, evitando um agravamento da apreensão entre os investidores. Ainda assim, a inflação resiste acima da meta de 2% do governo americano (alta de 2,7% em 12 meses).

Por que isso é importante? Decisões do Fed sobre os juros norte-americanos têm como referência principal o indicador PCE, que mede a inflação. É esse dado que vai orientar o momento e a intensidade dos cortes da taxa básica, antecipados pelo mercado.

Após a divulgação do PCE, bitcoin e altcoins registraram leve alta, com destaque para o ether, com crescimento superior a 4% em 24 horas.

Alguns indicadores para prestar atenção

Com todas essas tensões na mesa, o Índice de Medo e Ganância (Fear and Greed Index) despencou para níveis de “medo”, 28 pontos, patamar mais baixo desde abril, o que indica sentimento mais pessimista.

Mas isso não significa que o mercado vai romper para baixo indefinidamente. Historicamente, essas leituras já marcaram excelentes pontos de entrada para quem enxerga nas quedas uma chance de comprar ativos de qualidade com desconto.

Considerando dados on-chain, o taker buy/sell ratio está abaixo de 1 (registrando 0,6 na minha última verificação, em 26 de setembro às 11h).

E o que essa métrica está dizendo? Que no momento há mais ordens de venda a mercado do que ordens de compra no curto prazo. É um sinal de pressão vendedora imediata, muitas vezes por realização ou pânico, mas não é por si só uma confirmação de tendência. Vimos também liquidações massivas nos últimos dias.

Na segunda-feira, 22, foi registrada a maior liquidação do ano, de US$ 1,7 bilhão, sendo US$ 1,62 bilhão em posições compradas, de acordo com o Coinglass. Isso mostra que o excesso de alavancagem está sendo varrido do sistema, um ajuste doloroso, mas natural.

O medo refletiu nas redes sociais. A Santiment divulgou em seu perfil no X que houve um aumento de mensagens pessimistas e menor paciência do varejo. Esse comportamento tende a anunciar picos de volatilidade, mas também pode favorecer rebotes mais rápidos quando as notícias se tornam positivas.

A plataforma de inteligência também notou, por outro lado, um aumento de exposição por traders de maior porte em momentos pontuais, mostrando comportamentos diferentes entre varejo e grandes players.

Como agir agora

Talvez seja o momento de visualizarmos uma fase mais avançada do ciclo. A esta altura, podemos esperar realizações de lucros mais consistentes, mas que fique claro: o bull market não acabou.

Não vejo motivos para entrar em pânico. Pelo contrário. Está quase na hora de colhermos os frutos plantados durante esses meses.

Em tempos de FUD (Medo, Incerteza e Dúvida), a disciplina é a maior aliada.

O que fazer:

Mantenha a calma: correções fazem parte da dinâmica do mercado, internalize esse conceito de vez. Evite decisões impulsivas que podem comprometer os seus resultados.

Reavalie o portfólio: é um bom momento para verificar se as suas alocações ainda estão alinhadas com os seus objetivos e perfil de risco.

Considere acumular com a queda: para quem possui caixa e controle emocional para a volatilidade, preços mais baixos podem ser janelas de entrada.

Foque em ativos de qualidade: em períodos de crise, projetos com fundamentos sólidos e utilidade real se recuperam primeiro.

O que não fazer:

Entrar em pânico e vender no fundo: essa é uma maneira garantida de transformar uma perda teórica em uma perda concreta.

Partir para a alavancagem: tentar “recuperar" perdas rapidamente usando alavancagem é extremamente arriscado.

Se deixar levar pelo ruído: filtre opiniões, confirme a informação em várias fontes diferentes e dê prioridade à sua tese.

Perder a perspectiva: baseie suas decisões na análise dos fundamentos macro e na saúde do projeto (tecnologia, adoção, utilidade), nunca na emoção do momento.

O cenário exige cuidado, não desespero. A queda recente colocou o mercado em fila de espera: muita opinião, pouca conclusão.

Para quem tem processo, a prioridade é revisar as estratégias, proteger capital e planejar entradas e saídas com regras claras.

Para quem está começando, a melhor ação é observar, aprender e começar com posições pequenas. O mercado dá sinais de oportunidade mesmo em tempos de medo, e a diferença entre ganhar e perder está na disciplina e na preparação emocional.

