O ano em que cripto tornou-se sinônimo de infraestrutura financeira

Por Guilherme Sacamone*

O ano de 2025 pode ser lembrado como o ponto de virada que consolidou os criptoativos como parte estrutural da economia brasileira. Entre julho de 2024 e junho de 2025, o país movimentou cerca de US$ 318,8 bilhões em cripto, um avanço de 109,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento divulgado pela Chainalysis.

O mercado deixou de ser dominado apenas por perfis altamente especializados e passou a integrar o cotidiano de investidores, empresas, consumidores e até mesmo viajantes em busca de alternativas mais eficientes para lidar com volatilidade, custos, taxas e barreiras do sistema financeiro tradicional.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

As protagonistas desta narrativa, sem dúvidas, foram as stablecoins. Atualmente, essas moedas digitais representam mais de 90% de todas as transações de cripto no Brasil, com destaque para as referenciadas em dólar, usadas tanto para proteção cambial quanto para pagamentos internacionais.

O fenômeno é explicado por dois fatores: uma preferência crescente dos brasileiros por instrumentos de estabilidade e liquidez, e uma conjuntura econômica que estimula a busca por ativos menos expostos à volatilidade doméstica. Em 2025, o volume transacionado em stablecoins no país cresceu mais de R$ 21 bilhões, reforçando sua adoção em larga escala.

O avanço também teve sua amplificação reafirmada pelo ambiente regulatório brasileiro. O Banco Central, que conduziu consultas públicas amplas e transparentes para construir um marco regulatório robusto para o setor, buscou trazer clareza, padronização e segurança jurídica para empresas e consumidores durante o ano de 2025.

Ao mesmo tempo, debates sobre IOF e tributação trouxeram instabilidade ao mercado, reacendendo discussões sobre como equilibrar inovação, arrecadação e competitividade internacional. Mesmo com esse ruído, o Brasil encerra o ano mais próximo de uma estrutura regulatória alinhada às práticas globais, com capacidade para atrair investimentos e estimular o desenvolvimento tecnológico no país.

Porém, a mudança de comportamento do usuário é o sinal mais importante do amadurecimento do setor. Em 2025, os criptoativos, com destaque para as stablecoins, começaram a ser amplamente utilizados como instrumentos práticos de uso diário, tanto para pagamentos internacionais, como para operações comerciais que exigem previsibilidade e liquidez.

Durante o ano, vimos novas soluções de pagamento atreladas ao dólar que trouxeram maior eficiência para as pessoas... Também passamos por cartões globais com pagamento em cripto, que, com alta adesão do público. O uso das stablecoins do dia a dia amplia o potencial de inclusão financeira, reduz custos operacionais e cria novas oportunidades para pequenas e médias empresas que até então não tinham acesso a soluções globais eficientes.

Olhando para 2026, o Brasil tem a oportunidade de consolidar esse posicionamento. A combinação de tecnologia amadurecida, regulação mais clara e demanda crescente por soluções financeiras digitais cria um cenário em que os ativos digitais podem finalmente deixar de ser uma alternativa e se tornar infraestrutura financeira de fato.

No entanto, o país deve equilibrar inovação com estabilidade regulatória, evitando reviravoltas tributárias e fortalecendo o diálogo técnico com o setor. Dessa forma, podemos liderar a próxima fase da transformação financeira na América Latina.

*Guilherme Sacamone é um líder com quase uma década de experiência nos setores bancário e de criptomoedas. Antes de ingressar na OKX em 2023 como Country Manager no Brasil, atuou no Crypto.com, Facebook e PicPay. Desde que chegou à OKX, é responsável pelo desenvolvimento de negócios, localização de produtos, expansão da base de usuários e relações regulatórias no país.