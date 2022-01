Nvidia disponibiliza software gratuito para construção de metaversos

Em apresentação na "Consumer Electronics Show", em Las Vegas (EUA), na última terça-feira, 4, a Nvidia disponibilizou o Omniverse, sua plataforma de simulação para mundos virtuais 3D em tempo real de forma gratuita para criadores e artistas individuais.

A gigante da tecnologia também lançou novos recursos e integrações para o produto, que a empresa apelidou de “metaverso para engenheiros [de software]”.

O Omniverse foi lançado em versão beta no início do ano passado e uma versão de assinatura paga para empresas foi lançada em novembro. A Nvidia diz que o Omniverse foi baixado por mais de 100 mil criadores.

Durante uma apresentação na Computex no ano passado, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, delineou sua visão para os “muitos tipos de metaversos”, incluindo versões de videogame e versões de realidade aumentada com tokens não-fungíveis (NFTs).

O Omniverse combina gráficos, inteligência artificial e ferramentas de simulação e computação escaláveis para ajudar designers e criadores a criar recursos e cenas 3D de seus laptops ou estações de trabalho. Omniverse é capaz de conectar mundos de design 3D independentes, que geralmente são feitos com ferramentas incompatíveis, em um espaço virtual compartilhado.

A Nvidia anunciou a expansão do Omniverse com novos recursos, como a ferramenta de colaboração de um clique chamada Nucleus Cloud, e novos conectores, extensões e bibliotecas de ativos construídas por parceiros da Nvidia. Novos parceiros de ecossistema incluem marketplaces 3D e as bibliotecas de ativos digitais TurboSquid da Shutterstock, CGTrader, Sketchfab e Twinbru.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

