Nubank registra crescimento de quase 80% em investimentos em criptomoedas

O Nubank divulgou recentemente seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, mostrando um crescimento do negócio, com destaque especial para a expansão de sua base de clientes e sua atuação no mercado de criptomoedas.

Segundo o relatório do segundo trimestre de 2024, o volume de criptomoedas custodiadas por investidores na plataforma aumentou 79,5% nos últimos seis meses. No geral, a receita do Nubank atingiu um novo recorde de US$ 2,8 bilhões, crescendo 65% em comparação anual.

O Nubank se juntou recentemente aos bancos que tem investido no mercado de criptomoedas na América Latina, incluindo o Itaú e o BTG Pactual. O banco lançou em 2022 sua plataforma para compra e venda de criptomoedas e, pouco tempo depois, lançou seu próprio token, chamado Nucoin, construído na rede Polygon.

A Nucoin foi criado como parte de uma estratégia de fidelidade, oferecendo benefícios e descontos aos clientes à medida que acumulam a moeda. Além disso, o banco convidou cerca de 2 mil clientes para testar e ajudar a desenvolver a dinâmica de uso da Nucoin, reforçando seu "compromisso com a inovação colaborativa na Web3".

A plataforma "Nubank Cripto", lançada inicialmente com suporte para bitcoin e ether, expandiu seu portfólio para incluir outras criptomoedas, como Polygon (MATIC) e Uniswap (UNI). Isso ampliou as opções de investimento para os clientes, permitindo que mais de 2 milhões de usuários comprassem criptoativos diretamente pelo app do Nubank.

Em 2024, o Nubank introduziu uma funcionalidade que permite a seus clientes enviar e receber criptomoedas diretamente de suas carteiras digitais, incluindo bitcoin, ether e Solana. Essa novidade foi implementada em parceria com a Chainalysis para garantir a estabilidade dos preços e a conformidade com padrões regulatórios rigorosos.

Também em 2024 o banco anunciou uma redução significativa nas taxas de negociação de criptomoedas, buscando incentivar um maior volume de transações em sua plataforma a partir da integração com a Lightning Network, ligada ao bitcoin.