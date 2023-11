13 milhões de pessoas têm Nucoin, a criptomoeda do Nubank, mostra nova plataforma da fintech

O Nubank anunciou nesta sexta, 10, que cerca de 13 milhões de pessoas já tem um endereço da Nucoin, a criptomoeda nativa do banco. Recentemente, a criptomoeda de fidelidade da fintech ganhou os holofotes por uma valorização expressiva e problemas técnicos.

Deste modo, cruzando os dados do Nubank com os dados de holders de Bitcoin, fornecidos pela Receita Federal, a Nucoin é uma das criptomoedas mais populares do Brasil, possivelmente a que conta com o maior número de carteiras únicas cujos detentores são brasileiros.

"Pela primeira vez mostramos ao público o quanto nosso ecossistema já cresceu, atingindo mais de 13 milhões de usuários cadastrados - cada um com seu próprio endereço de carteira na blockchain - em apenas 8 meses após o seu lançamento”, disse Fernando Czapski, gerente geral do Nucoin.

O anúncio do banco ocorreu conjuntamente com o lançamento de um painel de métricas, também conhecido como block explorer, para a Nucoin. Segundo o banco, o foco é dar transparência às informações relacionadas à moeda digital.

O banco destacou que com essa primeira versão do Nucoin Explorer, os usuários da Nucoin terão acesso a um painel com informações públicas, em tempo real, sobre indicadores-chave.

Dentre eles são apresentados dados gerais, que incluem as informações sobre o uso da Nucoin, como número de carteiras e transações; dados de negociação, como preço e liquidez; e dados econômicos e de tokenização como, por exemplo, a quantidade de Nucoins já comprometida dentro de cada uma das reservas detalhadas no litepaper.

O volume de informações disponibilizadas pela plataforma deve evoluir gradualmente conforme novas versões forem lançadas.

“O Nucoin Explorer é mais uma etapa de evolução do Nucoin, garantindo maior transparência aos usuários do programa de fidelidade, que são os verdadeiros donos dos Nucoins e que podem acompanhar o funcionamento do programa de forma jamais feita no mercado de fidelidade", destacou Czapski.

NuCoin

Ainda segundo o banco, a ferramenta deve receber novas funcionalidades em breve.

"Sabemos que ainda temos muito pela frente para aumentar a transparência da nossa blockchain como, por exemplo, disponibilizar consultas a carteiras e transações individuais. Estamos trabalhando nisso e vamos continuar evoluindo a plataforma gradualmente ao longo dos próximos meses", reforça Czapski.

Anunciado no final de 2022, o ecossistema do Nucoin foi desenvolvido a partir de um processo criativo descentralizado, reunindo contribuições de membros-chave da NuCommunity e de especialistas em moedas digitais.

A partir de março de 2023, o Nucoin passou a ser oferecido gradualmente aos clientes do Nubank no Brasil. Inicialmente, a companhia é a primeira patrocinadora do protocolo e, por isso, oferece Nucoins e benefícios aos detentores do token por meio de seu aplicativo.

"A proposta do programa Nucoin é reinventar o que hoje conhecemos como programa de fidelidade com todos os benefícios da tecnologia blockchain. Ao longo do tempo, planejamos trazer outros patrocinadores além do Nubank para expandir a rede com marcas de diversos segmentos", observa Fernando Czapski.

Os clientes têm a opção de congelar seus Nucoins para subir de nível no programa e desbloquear mais benefícios (como receber de volta mais Nucoins e/ou bilhetes para concorrer a prêmios) ou, ainda, trocar seus Nucoins por dinheiro com o Nucoin Liquidity Pool.

Com o tempo, clientes que congelarem seus Nucoins terão mais benefícios disponíveis, tanto dentro da plataforma Nubank como com parceiros externos que ingressarão na rede de fidelidade.

