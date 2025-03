Bukele rebate FMI e diz que compras de bitcoin por El Salvador 'não vão parar'

O presidente de El Salvador Nayib Bukele voltou a negar na última terça-feira, 4, que o país vai encerrar as suas compras diárias de bitcoin. A possibilidade entrou novamente no radar de investidores após ser levantada em um relatório publicado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional).

O relatório, divulgado nesta semana, trouxe mais detalhes sobre as regras que El Salvador precisará cumprir para receber um empréstimo de US$ 1,4 bilhão da organização. Entre elas, estaria a necessidade de estabelecer um "teto" para o investimento na criptomoeda.

A informação fez com que investidores e usuários nas redes sociais começassem a criticar Bukele, acusando-o de ter abandonado seu compromisso e apoio ao bitcoin. Porém, ele negou a possibilidade: "[Falam que as compras] 'vão acabar em abril'. 'Vão acabar em junho'. 'Vão acabar em dezembro'. Não, elas não vão parar".

Apesar do presidente de El Salvador ter negado novamente o fim dos investimentos na criptomoeda, ainda não está claro, exatamente, se a promessa vai se manter. O relatório do FMI indica que a economia do país precisa do empréstimo, o que dá poder de barganha para a organização.

No passado, o órgão internacional já criticou as compras de bitcoin por El Salvador, citando o caráter especulativo do ativo e a sua alta volatilidade. A grande novidade, porém, foi a conclusão de um acordo de empréstimo com o governo de Bukele em dezembro de 2024.

Por causa do acordo, o Congresso de El Salvador aprovou em janeiro deste ano alterações na lei que transformou o bitcoin em uma moeda de curso legal em 2021. A principal mudança foi a retirada da obrigação de estabelecimentos comerciais e empresas aceitarem o bitcoin como forma de pagamento.

Outra alteração relevante na lei resultou na remoção do termo "moeda" para se referir ao bitcoin. As mudanças também alteraram o escopo da lei, com o texto informando agora que o objetivo é ser uma é ser uma "regulação do bitcoin como curso legal" na nação da América Central.

O Congresso do país também retirou dois trechos da lei. O primeiro permitia que impostos fossem pagos com a criptomoeda, enquanto o segundo obrigava o governo a oferecer para donos da moeda digital formas de conversão do ativo para dólar em caixas eletrônicos.

Apesar das mudanças na lei, o governo de Nayib Bukele segue realizando a aquisição diária de 1 unidade de bitcoin como forma de construir uma reserva da criptomoeda.

