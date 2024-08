Nubank tem lucro de US$ 487,3 milhões no 2º tri, alta de 134%

O Nubank (NYSE:NU) teve lucro líquido de US$ 487,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 167% frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o Nubank (ROXO34) teve alta de 38% no lucro líquido.

O resultado ficou em linha com as projeções compiladas pela LSEG (antiga Refinitv). Os analistas ouvidos esperavam, em média, lucro líquido de US$ 472,5 milhões.

A rentabilidade do banco medida pelo retorno sobre patrimônio líquido (ROE) ficou em 28%, um dos maiores do setor bancário.

Em receitas, o Nubank somou um novo recorde de US$ 2,84 bilhões, que representa um aumento de 52% em relação ao segundo trimestre do ano anterior.

Por sua vez, a receita média mensal por cliente ativo (ARPAC) avançou 30% em base anual, para US$ 11,2. A ambição do Nubank é alcançar o patamar de receita dos grandes bancos de varejo ronda os US$ 45.

Em clientes, foram adicionados 5,2 milhões de novos usuários à base no segundo trimestre de 2024, alcançando um total de 104,5 milhões de clientes globais em 30 de junho – alta de 25% em 12 meses.

Em atualização