Investidores têm lucros milionários com "criptomoeda de careca", mas token cai 90%

Em menos de 24 horas, o mercado cripto ganhou um novo exemplo dos riscos e benefícios de se investir em uma criptomoeda meme. O caso mais recente é o do BALD, um ativo inspirado em memes sobre carecas e, mais especificamente, sobre o CEO da corretora Coinbase, Brian Armstrong.

Criado no final de semana, o ativo começou a atrair investidores entre o domingo, 30, e esta segunda-feira, 31, após começar a ser divulgado nas redes sociais. Em poucas horas, ele chegou a atingir volumes de negociação de US$ 100 milhões e uma capitalização de mercado de US$ 85 milhões.

Com isso, alguns dos primeiros investidores da criptomoeda conseguiram obter lucros significativos. A empresa LookOnChain informou no Twitter que quatro endereços de carteiras digitais - que podem pertencer a diferentes investidores ou à mesma pessoa - compraram cerca de US$ 1 mil em BALD quatro minutos após a criação do token.

Horas depois, eles venderam mais da metade do total adquirido por US$ 1 milhão. Muitos usuários apostaram que as carteiras estariam associadas aos criadores do projeto, em especial devido à rápida aquisição do ativo logo depois da sua emissão inicial.

Entretanto, muitos investidores que entraram na onda e adquiriram a criptomoeda meme já estão no prejuízo. Ainda nesta segunda-feira, o valor de mercado do BALD despencou mais de 90%, coincidindo com a venda milionária por parte das quatro carteiras.

O movimento também alarmou investidores, que começaram a se desfazer de todos os tokens que adquiriram. A ação é comum quando há temores de uma possível falta de liquidez no projeto, o que poderia inviabilizar realizações futuras de lucro, mas também contribui para a desvalorização e perda de liquidez.

Criptomoedas meme

O BALD ganhou destaque por ter sido um dos primeiros ativos criados na Base, blockchain própria da Coinbase, atualmente em fase de testes. Esse fato, somado ao financiamento do projeto por ethers em staking na exchange, fez com que alguns usuários suspeitassem de um possível envolvimento da empresa na criação do token. A Coinbase não se pronunciou sobre o assunto.

Casos como o do BALD mostram como boa parte dos investimentos em criptomoedas meme são altamente especulativos. Em geral, elas não possuem um valor intrínseco, mas atraem investidores pela associação com memes populares.

De um lado, existem investidores que realmente têm apreço pelo ativo e "entram na onda" das compras. Mas, de outro, golpistas e outros investidores se aproveitam dessa popularidade para enganar usuários e lucrar no processo.

