Essa empresa quer arrecacadar US$ 200 milhões e investir tudo em bitcoin: entenda o porquê

A empresa de tecnologia MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) anunciou sua terceira emissão de dívida de 2024, com o objetivo de arrecadar US$ 700 milhões por meio da emissão de notas seniores conversíveis com vencimento em 2028.

A MicroStrategy está arrecadando fundos para quitar parte de sua dívida existente. De acordo com o anúncio, os recursos serão usados para pagar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas existentes e para comprar mais bitcoin, com quaisquer fundos restantes sendo destinados a propósitos corporativos gerais.

Refinanciamento é uma prática comum entre as empresas, que consiste em substituir uma dívida existente por uma nova, muitas vezes para aproveitar termos mais favoráveis.

As notas serão não-garantidas e pagarão juros a partir de março de 2025, disse a empresa. A oferta está disponível apenas para compradores institucionais qualificados.

Esta é a terceira emissão de dívida da MicroStrategy em 2024. Em março, a empresa arrecadou cerca de US$ 700 milhões em uma emissão de dívida, seguida por uma emissão semelhante em junho de US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032.

Entre as empresas listadas em bolsa, a MicroStrategy é a que mais possui bitcoin, totalizando 244.800 unidades.

Estratégia para comprar bitcoin

De acordo com a MicroStrategy, as emissões fazem parte de uma estratégia contínua de levantar dívidas para adquirir bitcoin. A empresa é uma das maiores detentoras públicas da criptomoeda no mundo, com 244.800 BTC no valor de cerca de US$ 14 bilhões em seu balanço patrimonial em 13 de setembro.

O grande volume de bitcoin tem impactado as finanças da empresa. A MicroStrategy divulgou um prejuízo líquido de US$ 102,6 milhões ou US$ 5,74 por ação no segundo trimestre de 2024, uma queda acentuada em comparação com um lucro líquido de US$ 22,2 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

A perda foi amplamente impulsionada por uma desvalorização de ativos digitais de US$ 180,1 milhões, resultado da volatilidade de suas grandes participações em bitcoin.

Apesar das preocupações dos analistas sobre a exposição da empresa ao bitcoin, o desempenho de suas ações até agora compensou o risco. O preço das ações subiu quase 295% nos últimos 12 meses, atingindo US$ 134 em 16 de setembro. Até o momento, as ações da MicroStrategy acumularam um ganho de 96% em 2024.

