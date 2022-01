NFTs de macacos fazem volume da principal plataforma do setor disparar

Os volumes de negociação de tokens não fungíveis (NFTs) no OpenSea aumentaram em janeiro em meio a um novo frenesi especulativo no "Bored Ape Yacht Club" e no "Mutant Ape Yacht Club" da Yuga Labs.

De acordo com dados postados por Rchen8 na Dune Analytics, o OpenSea gerou mais de 700 milhões de dólares em volume de negociações desde o início de 2022, com a segunda-feira, 3, sendo o maior dia do ano após registrar um valor colossal de 255,8 milhões de dólares em volume diário.

Enquanto observadores populares do mercado, como Wu Blockchain, afirmaram que o volume da segunda-feira, 3, foi um recorde para o OpenSea, dados anteriores postados por Rchen8 no Dune Analytics mostram que 29 de agosto atingiu o recorde histórico de 322 milhões de dólares.

Em dezembro, o volume mensal do OpenSea chegou a 3,24 bilhões de dólares, representando queda de apenas 5,3% abaixo de sua máxima histórica em agosto de 3,42 bilhões de dólares. Com o mercado de NFTs já conduzindo mais de 700 milhões de dólares em volume de negociações nos primeiros quatro dias de janeiro, os recordes podem ser quebrados em breve se o ímpeto continuar ao longo deste mês.

Bored Ape Mania

Um fator que pode estar contribuindo para os crescentes volumes do OpenSea é a recente mania em torno dos NFTs da Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club, juntamente com uma série de outros projetos do Yuga Labs.

Os dados do CryptoSlam mostram que o Mutant Ape Yacht Club é atualmente o projeto de NFT melhor classificado em termos de volume semanal nos mercados secundários com 93,2 milhões de dólares. Os NFTs da Bored Ape Yacht Club vêm logo atrás em segundo, com 88,4 milhões de dólares.

Nos últimos 30 dias, os projetos Mutant Ape Yacht Club e Bored Ape Yacht Club geraram 189,7 milhões e 182,6 milhões de dólares, respectivamente, os colocando em terceiro e quarto no ranking das maiores coleções de NFTs até o momento.

Em termos de volume diário, a Mutant Ape Yacht Club acumulou 18,7 milhões de dólares em volume secundário, enquanto a Bored Ape Yacht Club gerou 14 milhões de dólares. De acordo com o OpenSea, o preço mínimo atual para os NFTs da BAYC é um robusto 67 ether, o que corresponde ao valor de aproximadamente 250.000 dólares, enquanto os NFTs DA MAYC estão atualmente indo para 15,87 ether, ou 59.300 dólares.

Em janeiro até agora, vários ícones da cultura pop, como o rapper Eminem, a cantora Britney Spears e o comediante Dave Chappelle, teriam comprado os NFTs da BAYC por somas de seis dígitos:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: @DaveChappelle acaba de comprar @BoredApeYC #8343 por 99 ETH ($ 371.343,06).

Bem-vindo.

A carteira foi criada hoje e a ENS detinha o domínio davidchappelle.eth para ele e permitiu-lhe cunhar (O NFT) 2 horas atrás

Ironicamente, seu nome no OpenSea é "FollowtheWhitePeople" pic.twitter.com/E7B3ynpqCy

- m0rgan.ethᵍᵐ ‍♀️ (@Helloimmorgan) 2 de janeiro de 2022

