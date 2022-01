Eminem compra NFT da coleção Bored Ape Yacht Club por R$ 2,6 milhões

O premiado rapper Eminem se juntou à comunidade dos tokens não-fungíveis (NFTs) ao comprar um item da popular coleção Bored Ape Yacht Club na plataforma OpenSea, por 123,45 unidades de ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. O valor corresponde a mais de 2,6 milhões de reais.

Eminem rapidamente transformou o macaco em sua foto de perfil no Twitter - diversos usuários comentaram sobre a semelhança do rapper com o desenho, já que o macaco é branco e usa roupas e acessórios comuns no estilo dos fãs de hip hop.

O cantor de Detroit (EUA) adquiriu cerca de 20 NFTs no OpenSea sob o nome “Shady_Holdings”. Eminem, eleito pela revista Rolling Stone como um dos 100 maiores artistas de todos os tempos, ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 2002 e recebeu 15 prêmios Grammy de música em uma carreira que já existe desde a década de 1980.

Em uma publicação no Twitter, GeeGazza, membro da BAYC que vendeu o NFT, agradeceu ao artista por adquirir o NFT. “Obrigado por comprar meu macaco e se juntar ao clube”, escreveu ele, acrescentando: “Loucura. Me deixa escrever uma letra em seu próximo single”. GeeGazza esperava há meses que o artista comprasse o NFT de macaco - em julho ele já havia publicado que o rapper estava "predestinado a comprar o token", devido às semelhanças entre o desenho e o cantor.

I’m living in a simulation.

Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!

Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD

— GeeGazza  (@Gee__Gazza) December 31, 2021