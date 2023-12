NFT criado no blockchain do bitcoin é vendido por R$ 2 milhões e bate recorde

Um token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) criado na rede blockchain do bitcoin foi vendido na última quinta-feira, 7, por cerca de US$ 500 mil (R$ 2 milhões, na cotação atual), o maior valor pago por um colecionável do tipo Ordinal até o momento. A transação é mais um sinal da popularidade do projeto entre investidores nos últimos meses.

A compra ocorreu no marketplace Magic Eden e foi divulgada pela empresa em uma publicação no X, antigo Twitter. De acordo com o post, uma obra de arte digital batizada de Inscription #8 foi adquirida em um leilão por 10,4 unidades de bitcoins, equivalente a pouco mais de R$ 2 milhões.

We just witnessed the highest Ordinal sale of all time... Inscription #8 🟧🟧 10.4 BITCOIN SALE 🟧🟧@TheOG_General you are a LEGEND pic.twitter.com/c4uf0R4p0U — Magic Eden on Bitcoin 🟧 (@MEonBTC) December 7, 2023

Segundo o Magic Eden, o valor foi o maior já pago para adquirir um NFT ligado ao Ordinals. Informações divulgadas por usuários no X apontam que a arte digital foi uma das primeiras a serem criadas no blockchain do bitcoin, em 15 de janeiro, um período em que o projeto ainda tinha pouca atenção.

Desde então, porém, os Ordinals vêm ganhando popularidade e espaço no mercado. A grande novidade da iniciativa foi o desenvolvimento de uma técnica que permite criar NFTs diretamente na rede blockchain do bitcoin, algo que até então não era possível.

Com isso, foi criado o padrão de token BRC-20 para que os usuários pudessem emitir tokens transferíveis diretamente pela rede. De acordo com dados da Dune Analytics, mais de 38 milhões de inscrições foram emitidas no protocolo Ordinals desde abril deste ano.

Lançamento de criptomoeda na Binance

Em novembro, a ORDI, criptomoeda nativa do protocolo Ordinals, foi disponibilizada na corretora de criptomoedas Binance, acumulando uma valorização de mais de 660% após chamar a atenção, e o capital, de investidores que passaram a apostar no potencial do projeto.

No entanto, a Binance emitiu avisos sobre a listagem e uma possível volatilidade no preço da ORDI. Segundo a corretora, a criptomoeda é classificada como “seed”, ou seja, um projeto ainda em fase inicial e com maiores riscos ao investidor.

Em maio deste ano, no entanto, um relatório da Binance afirmou que a corretora enxergava uma "nova era" para o bitcoin e sua rede blockchain com o protocolo Ordinals.

