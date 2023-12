ORDI: criptomoeda relacionada ao bitcoin dispara 660% em um mês

A criptomoeda ORDI, do protocolo Ordinals, atingiu nesta segunda-feira, 4, sua máxima histórica após disparar cerca de 660% em apenas um mês. No início de novembro, a ORDI já havia disparado mais de 90% após a listagem da criptomoeda na Binance, mas agora surpreende com números ainda mais expressivos.

No momento, a criptomoeda é cotada a US$ 49,40, seu maior preço desde a sua criação. O volume de negociações da ORDI também disparou 101% e sua capitalização ultrapassa US$ 1 bilhão.

Ainda nesta quarta-feira, o bitcoin também bateu recorde de preço em 2023, chegando à cotação de US$ 42.108. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de mais de 150% este ano.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

"A performance da ORDI pode ser atribuída à sua correlação significativa com o bitcoin, a criptomoeda-chave da blockchain em que o token opera. À medida que se aproxima a potencial aprovação dos ETFs de bitcoin à vista em janeiro, o mercado parece estar antecipando um influxo de capital institucional no espaço das criptomoedas, esperando que uma porção desse fundos talvez migre para atividades on-chain, impactando positivamente tokens nativos dessa rede”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Esse fenômeno também é observado em outros ativos BRC-20, como TRAC e DOMO, que registraram desempenhos superiores à média do mercado, reforçando essa análise", acrescentou o especialista.

Ordinals e BRC-20

O padrão de token BRC-20 foi criado este ano para que os usuários pudessem emitir tokens transferíveis diretamente pela rede.

Com o surgimento do protocolo Ordinals em abril deste ano, usuários puderam incorporar dados do Bitcoin com referências à arte digital em pequenas transações baseadas na rede do próprio Bitcoin. Até então, não havia nenhuma possibilidade de fazer isso.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok