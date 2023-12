Ingressos no blockchain: o exemplo que está se tornando realidade

Desde que comecei a estudar blockchain em 2017, tenho usado o caso de uso dos ingressos como principal exemplo para ilustrar os benefícios dessa tecnologia no dia a dia. Para relembrar, vou primeiro passar pelos três principais pontos que sempre cito.

Transparência

A base do blockchain é a transparência, uma característica que pode transformar radicalmente a indústria de eventos. Cada transação relacionada a ingressos é registrada em blocos encadeados de forma imutável.

Isso significa que a origem de cada ingresso, desde a sua criação até as vendas secundárias, será rastreável de maneira inquestionável. Com essa visibilidade, os consumidores podem ter a garantia de que estão adquirindo ingressos autênticos, eliminando a falsificação.

Transferências

A facilidade com que os ingressos podem ser transferidos é uma característica valiosa do blockchain. Ao usar contratos inteligentes, criamos benefícios para as duas pontas.

Na visão da organizadora, é possível automatizar o processo de transferência de ingressos de uma pessoa para outra, eliminando a necessidade de intermediários e cadastrar as taxas que serão cobradas nas vendas primárias e secundárias.

Na visão do cliente, ele não precisa mais lidar cambistas ilegais e corram o risco de pagar um preço muito maior ou comprar um ingresso falsificado.

Colecionáveis

Quem não gosta de guardar uma lembrança de um show ou festival que você sempre quis ir? O blockchain eleva a experiência do usuário na indústria de eventos para um patamar mais significativo ao transformar ingressos em itens colecionáveis.

Ao tokenizar cada ingresso, garantindo sua singularidade e imutabilidade, a tecnologia oferece aos participantes a oportunidade de possuir representações digitais exclusivas de sua presença em shows, festivais ou eventos esportivos.

Essa característica não apenas adiciona um toque personalizado e emocional à experiência do usuário, mas também estabelece um mercado secundário dinâmico, onde os colecionadores podem trocar ou vender esses tokens de ingressos.

Agora que abordei os três principais benefícios, seria o momento de dedicar minha coluna aos desafios e dificuldades para tornar isso uma realidade. No entanto, hoje será diferente, pois meu principal exemplo está se tornando realidade.

Recentemente a Sympla fechou uma parceria com a Lumx e estão criando uma plataforma que provavelmente irá revolucionar a indústria de ingressos com todos os pontos que citei acima para uma grande escala de clientes. A Sympla já atendeu mais de 30 milhóes de usuários.

É incrível observar os exemplos que costumava usar para destacar o potencial do blockchain tornarem-se realidade diante de nós. A transformação que estamos presenciando destaca não apenas a promessa cumprida da tecnologia, mas também sua capacidade de moldar e aprimorar diversos setores.

O blockchain não só resolve desafios existentes, mas também abre novas perspectivas e experiências para os consumidores. Estamos vivenciando uma verdadeira revolução na forma como interagimos com a tecnologia, criando um futuro mais transparente e eficiente. Este é um momento crucial na jornada do blockchain, e a perspectiva é promissora para mais inovações que continuarão a redefinir nosso mundo.

