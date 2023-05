Bitcoin tem recorde de transações diárias com popularidade de NFTs do Ordinals

O blockchain do bitcoin registrou na última segunda-feira, 1º, o maior número de transações diárias na história da rede. Os dados, divulgados na plataforma BitInfoCharts, mostram que boa parte desse resultado está ligada a um protocolo específico, o Ordinals.

De acordo com os números divulgados, o blockchain atingiu 682.300 transações diárias, superando o recorde anterior de 568.300 registrado no domingo, 30. O pico anterior havia sido registrado em 2017, durante um ciclo de alta da criptomoeda, mas ainda era inferior a 500 mil.

Outro relatório, divulgado na plataforma Dune Analytics, aponta que mais da metade dessas transações - 372.832, equivalente a 54,6% do total - estão ligadas ao protocolo Ordinals. Ele foi lançado na rede Bitcoin no final de 2022 e trouxe como grande novidade a possibilidade de criar tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) diretamente no blockchain.

Até então, essa função não estava disponível na rede, com usuários buscando outros blockchains para criar os seus tokens, com destaque para a Ethereum. Desde o seu lançamento, o Ordinals ganhou uma rápida popularidade entre usuários, criando novos casos de uso para a rede mais antiga do mundo cripto.

O diretor de pesquisa do ETC Group, Tom Rodgers, destacou que, nos anos anteriores, as transações na rede Bitcoin costumavam ter valores médios altos, entre US$ 1 mil e US$ 10 mil. Neste ano, porém, os valores médios têm sido bem menores, e na semana passada ficaram rondando os US$ 1.

"Isso sugere que a maioria dos usuários de Bitcoin estão usando o blockchain para negociação", disse Rodgers em um comunicado para o site Business Insider. Ele destacou que houve um "enorme aumento na velocidade da rede - ou a quantidade de Bitcoin sendo transacionado pelos usuários, em vez de ser bloqueado em carteiras frias e mantido guardado a longo prazo".

Ordinals e bitcoin

Desde o anúncio do lançamento do Ordinals, usuários da rede têm debatido se seria correto ou não ter NFTs ligados ao blockchain. Alguns argumentam que a rede não foi criada para comportar atividades não-financeiras, já que a criptomoeda foi idealizada para ser uma reserva de valor digital.

Ao mesmo tempo, há quem argumente que novos casos de uso levam a uma alta na demanda por espaços nos blocos de transações que são validadas, junto com uma taxa maior por transferências, o que ajuda na remuneração dos mineradores do blockchain. Isso seria positivo para a rede no longo prazo, pensando em segurança.

O fato é que, até o momento, o Ordinals e seus NFTs seguem com uma popularidade crescente. A Yuga Labs, o estúdio mais famoso na criação de NFTs, já lançou uma coleção no blockchain do bitcoin por meio do protocolo, com previsão de lançar outra coleção após os números positivos de vendas.

Você sabia que os criptoativos podem trazer grandes lucros? Descubra como com a Mynt, a plataforma mais segura do mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok