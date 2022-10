Nas vésperas da Copa do Mundo no Catar, corretora de criptomoedas anuncia parceria com Leo Messi

Nesta sexta-feira, 21, o jogador de futebol Lionel Messi anunciou mais uma parceria com empresas do setor de criptomoedas. A bola da vez é a corretora Bitget, que atua principalmente com produtos de trading social, uma forma de investimento que permite aos investidores observar o comportamento de negociação de seus pares e de traders especializados com o objetivo de seguir suas estratégias de investimento.

“Estamos ansiosos para conhecer Messi — o homem, o mito, o melhor jogador de todos os tempos —, mas também o filantropo, o ativista, o humanista. Mal podemos esperar para começar a trabalhar com ele para causar um impacto real e duradouro no futuro”, disse Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget em um comunicado.

A corretora fica em 70º lugar em volume de negociações de acordo com dados do CoinMarketCap nesta sexta-feira, 21. Com mais de 2 milhões de usuários em 50 países, seu principal produto, o Copy Trade, acumulou mais de 55 mil traders profissionais, com cerca de 1,1 milhão se seguidores, segundo a empresa.

Agora, o objetivo da Bitget é realizar uma expansão na América Latina, uma das regiões mais disputadas pelas empresas do setor. Segundo um relatório da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis, o Brasil fica em sétimo lugar em adoção mundial de criptoativos, liderando na região da América Latina.

"A parceria com o Messi, que é um jogador muito adorado, irá potencializar nossos planos de expansão na América Latina e atrair novos clientes. A América Latina é um mercado com grande potencial para o crescimento do nosso negócio e está ficando cada vez mais relevante para a nossa empresa como um todo", comentou Gracy Chen, sobre as intenções de expansão da empresa.

Anunciada nas vésperas da Copa do Mundo no Catar em 2022, a parceria espera colher os frutos do sucesso do jogador na competição.

“Quero agradecer à Bitget pelo entusiasmo em me fazer participar do mundo das criptomoedas. Estou confiante que as duas partes possam ativar iniciativas significativas, bem como oferecer a Web 3 aos fãs de esportes”, disse Messi em um comunicado de imprensa. A Web 3, mencionada por ele, faz referência ao que ficou conhecido como a nova fase da internet, que engloba a tecnologia blockchain, criptomoedas e NFTs.

Esta não é a primeira parceria de peso da Bitget no mundo dos esportes. Ao longo do último ano, a corretora fez parceria com o clube de futebol mais tradicional da Itália, a Juventus, o turco Galatasaray FC, o time de eSports Team Spirit e a organizadora de torneios e eventos internacionais de eSports premium PGL.

O movimento não é exclusivo da Bitget. Outras corretoras, como FTX, Binance, Coinbase e Crypto.com chegaram a anunciar parcerias nos mais diversos times de futebol, futebol americano, eSports, entre outros. O próprio Lionel Messi já participou de campanhas da Socios.com, empresa focada em fan tokens.

Messi é um entusiasta das criptomoedas e chegou a anunciar que receberia seu salário no ativo, em agosto de 2021. O jogador também lançou seus próprios tokens não fungíveis (NFTs), em uma coleção chamada de “Messiverso”.

