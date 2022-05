Mulheres podem levar o bitcoin para US$ 250 mil, diz bilionário Tim Draper

O renomado investidor bilionário Tim Draper insiste que chegará o momento em que as mulheres começarão a fazer o preço do bitcoin aumentar, à medida que mais varejistas começarem a oferecê-lo como uma opção de pagamento mais econômica nas lojas.

Draper, um investidor de bitcoin, disse ao apresentador Scott Melker no programa Wolf of All Streets no YouTube na semana passada que as mulheres podem ser a chave para impulsionar a maior criptomoeda por valor de mercado para até US$ 250 mil por moeda.

Ele argumenta que, à medida que os lojistas começam a aceitar o bitcoin como pagamento mais amplamente, “de repente, todas as mulheres terão carteiras bitcoin e estarão comprando coisas com bitcoin:”

“Então você verá um preço do bitcoin que vai ultrapassar minha estimativa de US$ 250 mil.”

Draper acredita que é do interesse dos varejistas começar a aceitar o bitcoin mais cedo ou mais tarde. Ele reconhece que a maioria dos lojistas opera com margens baixas, portanto, as taxas de transação reduzidas em comparação com o trabalho com as principais empresas de cartão de crédito Visa ou Mastercard podem aumentar os incentivos ao bitcoin.

"Podcast fantástico com @TheWolfofAllStreets. Eu recomendo que você me ouça na velocidade 2x. Dia de fala lenta. Pontos importantes", publicou Draper em sua conta no Twitter.

A transação média com cartão de crédito custa aos comerciantes até 2,9% na loja e 3,5% online por compra, de acordo com o CreditDonkey. Em comparação, a taxa média de transação do bitcoin chega a US$ 1,4 por transação, segundo o compilador de dados de bitcoin BitInfoCharts.

Draper sugere que o benefício para os varejistas é óbvio. Ele disse que as mulheres “controlam cerca de 80% dos gastos no varejo” e que os varejistas podem economizar muito nas taxas pagas às empresas de cartão de crédito escolhendo o bitcoin. As mulheres constituem 30% de todos os proprietários de criptomoedas nos Estados Unidos, de acordo com o The State of Consumer Banking & Payments da empresa de pesquisa Morning Consult.

O nível de adoção que Draper espera pode não estar longe, pois a Morning Consult descobriu que cerca de 24% das famílias americanas possuem criptomoedas, o que representa um aumento de 2% em relação a julho de 2021.

Se Draper estiver certo, poderá começar um evento em cascata que também validaria a previsão do CEO da Mastercard, Michael Miebach, de que o sistema global de pagamentos Swift não existiria em cinco anos. Miebach fez esta previsão chocante na semana passada no Fórum Econômico Mundial em Davos.

