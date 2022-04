Muito além da compra e venda: renda passiva com criptomoedas

Sabia que seus investimentos em criptomoedas não precisam ficar parados sem render nada enquanto você não quiser vendê-los? Pois é, as criptomoedas também podem render juros! A renda passiva não se restringe mais às finanças tradicionais e já é possível com seus investimentos em criptomoedas.

A tecnologia que tornou isso possível se chama DeFi, ou finanças descentralizadas em português. A partir dos contratos inteligentes e do blockchain, qualquer pessoa pode emprestar suas moedas e receber juros por isso de forma totalmente automatizada.

Ficou curioso? Assista ao vídeo e descubra como emprestar suas criptomoedas com Nicholas Sacchi:

