Morte do Papa Francisco faz criptomoeda meme LUCE disparar mais de 40%

A morte do Papa Francisco anunciada na última segunda-feira, 21, também causou reverberações no mundo cripto. Nesse caso, porém, o movimento que está chamando atenção de investidores é a disparada de uma criptomoeda meme que, até poucos dias, era pouco relevante no setor.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, desde o anúncio da morte do pontífice, a memecoin LUCE acumulou uma alta de mais de 45%. Criada em novembro de 2024, o ativo não faz uma referência direta ao Papa Francisco, mas acabou atraindo investidores.

A LUCE faz referência ao Jubileu da Igreja Católica de 2025, que é comemorado a cada 25 anos. O ativo chegou a ter uma valorização mais expressiva pouco depois da sua criação, mas vinha acumulando um desempenho pouco expressivo no mercado de criptomoedas meme desde então.

A morte do Papa Francisco acabou mudando esse cenário, atraindo investidores por diferentes motivos. Em geral, as memecoins acabam chamando a atenção de investidores quando o tema a que se referem está em alta, seja pelo interesse genuíno no mercado ou por expectativas de ganhos especulativos.

A tendência parece estar se repetindo com a LUCE, que foi criada no blockchain Solana. O ativo tem como "logo" a imagem do mascote criado pela Igreja Católica para a celebração. O volume diário negociado do ativo chegou a saltar de US$ 5 milhões para US$ 60 milhões na segunda-feira.

Entretanto, como toda criptomoeda meme, o ativo também enfrenta uma forte volatilidade. A memecoin acabou revertendo o seu movimento de alta nas últimas horas e, agora, acumula uma queda de mais de 15%, reforçando a forte especulação em torno do preço do ativo.

Mesmo a alta recente não foi suficiente para aproximar a LUCE das máximas observadas em novembro, quando foi lançada. O ativo segue em um preço 95% menor em relação ao pico naquele mês, quando chegou a uma cotação na casa dos US$ 0,3.

Analistas acreditam que a criptomoeda meme pode estar se beneficiando também das atenções em torno do sucessor do Papa Francisco. Nesse sentido, a forte especulação no ativo e sua capacidade de atrair novos investimentos pode se estender pelas próximas semanas.

